Laguna fonte de inspiração!

A nossa querida Laguna completa no dia 29/07 seus 343 anos, quantas histórias, fatos, eventos e todos, sem exceção, provocaram sentimentos inesquecíveis. Assim como a empresa é marcada por sua história, posicionamento, cultura e pessoas que a compõem, como a nossa Laguna, cidade que tive a sorte de passar a infância, não é diferente.

Pois bem, para homenagear a nossa cidade, fazendo analogia com o mundo organizacional, farei uma comparação de eventos marcantes versus aprendizados que podemos levar para nossa vida e carreira.

Anita e Giusepe fizeram parte de nossa história, na Revolução Farroupilha, participaram da tomada do Porto de Laguna. Deste evento tiramos como lição, força, independente de gênero, postura disruptiva, uma mulher naquela época fazer o que a Anita fez, é um excelente exemplo de

Quebra de paradigmas. É também exemplo de propósito claro e foco no resultado.

Já a nossa Lagoa Santo Antônio dos Anjos representa a comtemplação do belo, mas para isso, é preciso estado de presença e conexão com o agora.

O Farol de Santa Marta é o local onde praticamos o ócio criativo, fundamental para que novas ideias e soluções se apresentem em nossas vidas.

Temos também o conhecido Carnaval de Laguna, famoso em todo país, com o evento aprendemos que organização e simplicidade são fatores imprescindíveis em determinados projetos, e quando bem aplicados, ainda trazem resultados positivos e diversão para muita gente.

O padroeiro da cidade é o Santo Antônio dos Anjos, que nos ensina que fé não necessariamente tem a ver com religião, mas sim em persistir tanto em algo até que se torne verdade.

Essa é uma pequena Homenagem a nossa querida Laguna, cidade em que vivi momentos inesquecíveis, de aprendizados e que, com certeza, contribuiu para minha construção pessoal e profissional. Laguna é tipo casa de vó, nem sempre podemos morar nela, mas é um lugar que só de pensar, nos traz lembranças incríveis.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental