Laguna: Gastos mais baixos na saúde

6 anos da IBBIO

Empresa que está perto de completar os seus seis anos, a IBBIO, com atuação na região de Laguna, vem ganhando destaque na área de licenciamentos, estudos e projetos ambientais, possuindo ampla experiência em regularizações de obras e edificações concluídas e ou em operação. A lembrar que ela atua na adequação sanitária, bem como na defesa de autos de infração (notificações e outros). Aliás, se você tem problema na área, regularize-se, entrando em contato com a IBBIO, à rua Coronel Fernandes Martins, 259, sala 102, fone (48) 3644.4293 ou pelo e-mail contato@ibbio.com.br.

100 anos da ACIF

Uma Associação de Grandes Ideias – Memória Visual 100 Anos ACIF Lançada esta semana, “uma viagem no tempo com um roteiro que passa pelas mudanças, feitos e melhorias que ocorreram em Florianópolis e que se misturam com a história centenária da ACIF-Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Assim pode ser definido o livro de Carlo Manfroi, com 128 páginas, que teve o apoio nas pesquisas, do jornalista Manoel Timóteo de Oliveira Neto, relações públicas da ACIF. O projeto gráfico é de Juan Rivas Beasley, apresentação de Moacir Pereira, prefácio de Nereu do Vale Pereira, pela Editora Story Studio. A obra teve incentivo do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, e patrocínio da Engie e ST Importações.

Governador em Laguna

Como já havia feito no início do ano, o governador Carlos Moisés, de maneira extra-oficial voltou à Laguna no fim de semana. Na agenda, o primeiro mandatário aproveitou para visitar uma sobrinha nascida em Tubarão e, claro, para descansar.

Posse na OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, convidando o JL para a sessão solene de posse da nova diretoria da OAB/SC, da CAASC, dos presidentes de subseções (de Laguna, Leandro Schiefler Bento) e dos Conselheiros (alguns lagunenses como Erlon Rosa Fonseca, Pedro Miranda de Oliveira e Rodrigo Fernandes Pereira), triênio 2019/2021, a realizar-se às 19h do dia 14 de fevereiro, na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis.

Secretário geral

O jovem deputado estadual lagunense, Felipe Estevão, na nova direção estadual provisória do PSL, foi confirmado na secretaria geral.

Abrigo para barcos de pesca

A secretaria de Pesca e Agricultura de Laguna, recebeu da Amurel, projeto para a construção de um Centro de Embarcações, a ser erguido na praia do Cardoso, no Farol de Santa Marta, com área de 1.680m2, em madeira, com captação de água da chuva, placas fotovoltaicas e biodigestor, atendendo a 23 embarcações cadastradas pelas associações e devidamente credenciadas pela SPA/Laguna.

Laguna: Gastos mais baixos na saúde

Investimento médio na área da saúde, conforme levantamento do Conselho Federal de Medicina, coloca Laguna entre as mais baixas de Santa Catarina, despendendo média por habitante, na ordem de R$ 214,43, logo, menos que Araranguá (R$249), Pescaria Brava (R$250), Tubarão (R$ 253) e Imarui (R$260). Mas a mais baixa do estado foi Camboriú,

com R$ 192,58.