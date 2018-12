Laguna na final do 11º Prêmio IMA

A reportagem “Por que o Botos de Laguna estão morrendo?”, da jornalista Gisele Elias Martins, do site Laguna Ambiental, é finalista da 11ª edição do Prêmio IMA de Jornalismo Ambiental na categoria internet.

A iniciativa do IMA- Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e da Engie Energia, que recebeu 79 inscrições, reconhece as melhores matérias jornalísticas sobre meio ambiente publicadas na imprensa catarinense em cinco categorias: mídia impressa, telejornalismo, radiojornalismo, internet e fotojornalismo.

Os vencedores serão conhecidos na próxima terça-feira, 4, em Florianópolis. Os vencedores estaduais em cada categoria ganham R$ 7 mil e o segundo R$ 3 mil.

Com Gisele concorrem trabalhos de Marciano Bortolin, do Portal ND Sul, Michael Gonçalves, do Noticias do Dia, da capital, Bárbara Sales, de O Município, de Brusque e Aline Lenhart, do Vale Europeu TV, da região de Rio do Sul.

“Já são 11 anos de prêmio e a cada edição a qualidade dos trabalhos é ainda melhor. Sentimos orgulho em pensar o quanto essa in inciativa cresceu e se consolidou”, disse o presidente do IMA, André Dick.

O Prêmio IMA é patrocinado pela Engie Energia e conta com o apoio da ACI-Associação Catarinense de Imprensa, ADI- Associação dos Diários do Interior, Adjori – Associação dos Jornais do Interior, Acaert – Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e TV e Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa Catarina.