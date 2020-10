Laguna na Globo

A queda de uma menina de um ano e 10 meses, na última segunda-feira, 5, em torno das 12h, voltou a colocar a cidade em rede nacional, como aconteceu ontem, 8, no final da manhã, no programa de Fátima Bernardes, da Rede Globo.

A menina caiu do 3º andar de prédio na entrada da cidade, algo em torno de 13 metros de altura e depois de ser atendida no Hospital de Laguna, foi transferida para o Hospital Conceição, em Tubarão e certamente, por um milagre de Deus, nada sofreu e passa bem.