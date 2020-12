Laguna Praia Clube – Expansão oferece entrada para novos associados

Já pensou em desfrutar dos benefícios de um clube próximo a orla da praia do Mar Grosso? Pois saiba que é possível. Tendo à frente o dinâmico presidente Erlon Fonseca, o Laguna Praia Clube, com suas dependências totalmente reformadas e adaptadas a necessidade do público, anuncia seu plano de expansão no quadro social com títulos promocionais.

As piscinas e a estrutura no entorno, são alguns dos diferenciais: “A externa é padrão semi olímpico, possui 25m² de comprimento por 12,5 de largura e está sempre aberta de novembro a março. Na área interna, a térmica está de portas abertas durante todo o ano”, explica Erlon.

Ainda no ambiente externo, para o pós pandemia, está programado o retorno das festas a beira da piscina: “Esperamos em breve desfrutarmos de bons momentos, com música ao vivo e petiscos”.

Para os interessados nas saunas, o espaço conta com um ofurô com água aquecida, saunas seca e úmida, todas disponíveis em horários diferenciados para o público feminino e masculino.

Para os eventos, opções de ambientes amplos e arejados, de acordo com o perfil da festa: “No salão Ewerton Fonseca, que costuma ser o mais usado no dia a dia dos associados, temos a capacidade para até 80 pessoas, com bar e restaurante terceirizado. Já o salão nobre, climatizado, é onde são realizados casamentos e bailes, comportando até 633 pessoas”.

Em fase final de acabamento, o novo xodó do clube é o campo sintético de futebol, que conta com vestiário, churrasqueira e borralho. Além de desfrutar da quadra, o associado pode preparar o seu churrasco no final da partida, em um espaço com vista para o mar.

A história do clube

Fundado na praia do Mar Grosso, em 31 de julho de 1978, então como Clube dos 100 (100 sócios), teve como primeiro presidente o saudoso Lino Mattos, que permitiu a cessão para o Laguna Praia Clube, com os seus sócios passando a ser nominados na época como sócios fundadores do nosso importante clube, hoje o mais estruturado de nossa cidade e entre os principais de toda a região, logo sinônimo de status e de forte tradição, com evolução em suas instalações, uma grande alternativa para o verão e em todas as estações.

Recorde-se que o LPC chegou a contar com 600 sócios proprietários, sempre promovendo grandes eventos sociais e artísticos, com shows com cantores como Wando e Fafá de Belém e bailes à beira da piscina, de carnaval e o não menos famoso, do Havai.

Diretoria

Em eleição direta, por aclamação foram reconduzidos para um novo mandato, 2021/2022, para a presidência o advogado Erlon da Rosa Fonseca e vice-presidência o professor Danilo Prudêncio da Costa. Nos demais cargos: diretor tesoureiro João Carlos Nunes, diretora social Rosana Villa Fonseca, diretor de patrimônio José Valdemir Mendes, diretor jurídico Jean Carlos de Brida Silva, diretor de saunas e piscinas César Augusto da Costa, diretor do campo sintético Flávio Ricardo Marçal, representante do Clube dos 100 Sidnei Soccas Ribeiro.

Título Promocional

Durante o mês de dezembro, o clube está com um plano de expansão no quadro social, com a venda de títulos promocionais ao valor de R$ 2.000,00, e mensalidades de R$ 160,00 a partir de janeiro de 2021, com vencimento dia 10 de cada mês. Além do sócio patrimonial, o título dá direito a inclusão de mais quatro dependentes.

Há ainda a opção de sócio Contribuinte, ao valor de R$ 760,00 na adesão e com mensalidade de R$ 190,00.

Mais informações através do WhatsApp do clube: (48) 99190.9986. O horário de funcionamento da secretaria é de terça a sexta-feira, das 14h às 18h e aos sábados, das 10h às 18h.