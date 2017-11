O lagunense Marcos da Rosa (DEM), nascido aqui em 17 de junho de 1976 e que preside a Câmara de Vereadores de Blumenau, com as férias do prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) e a missão oficial à Bolívia, do vice-prefeito Mario Hildebrandt (PSB), assumirá hoje (3), interinamente, a chefia do executivo blumenauense, liderando uma agenda positiva que inclui inaugurações e lançamento de obras.

Tendo apresentado mais de 50 projetos de lei, 1500 indicações e 200 requerimentos, Marcos é casado, pai, Teólogo e Administrador e Pós Graduando em Gestão Pública, em seu segundo mandato, foi o mais votado, recebendo 5.571 votos. Em 2012 ele também foi o mais votado recebendo 5.588 votos.

Ele é pré-candidato a prefeito em 2020.