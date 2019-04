Lagunense lança livro em Porto Alegre

Ramon Castro Reis, jovem lagunense que é Psiquiatra, Psicoterapeuta, Mestre em Ciências da Saúde e membro do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise, de Porto Alegre, onde aliás atua com desenvoltura, acaba de lançar na capital gaúcha, o seu primeiro livro, um romance intitulado “O livro que não escrevi”, cuja sinopse apresentamos a seguir: Honore Ayala, um professor de literatura frustrado, filho de uma dona de casa religiosa e de um antiquário emocionalmente distante, tenta narrar em cartas enviadas a um amigo, as dificuldades que o levaram ao fracasso em escrever um livro.

Durante o relato, acaba relembrando alguns episódios de sua infância e adolescência e as particularidades na relação com seus pais, colocando o leitor atento como participante das potenciais correlações entre o passado remoto e o que está descrito nas cartas.

Aos poucos, pedaços de sua história, ao mesmo tempo obscuros e prementes por se fazerem conhecidos, vão ganhando forma e palavras, levando-o a uma grande descoberta e, depois, à encruzilhada de sua vida.

A tentativa de relatar os aspectos contraditórios de sua existência, acompanhada do esforço de minimamente compreendê-los e até ordená-los, põe quem o acompanha como testemunha das dúvidas e angústias que só alguém disposto a ir ao fundo da sua história e de si mesmo encontra pela frente. E atrás de si.

Ficha técnica

Editora: Class

Páginas: 107

ISBN-10: 8594187432

ISBN-13: 978-8594187437