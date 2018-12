Le Monde Citroën amplia atividades no Rio Grande do Sul

Na terça-feira, 27, o Grupo Le Monde ampliou sua atuação no estado do Rio Grande do Sul através da abertura de uma nova concessionária Citroën em Porto Alegre. O investimento faz parte da estratégia da empresa de buscar a ampliação da sua área de atuação na representação da Marca Citroën na capital gaúcha, consolidando sua posição no mercado local.

Desde Abril de 2017, a Le Monde já vem atuando na Grande Porto Alegre com uma concessionária situada na Zona Norte da cidade, na Avenida Ceará, no Bairro São João.

A Le Monde já possui 17 anos de parceria bem-sucedida com a montadora francesa em Santa Catarina e, desde 2017, também no RS.

O novo investimento visa consolidar essa expansão da atuação do grupo no estado gaúcho.

A Nova Le Monde Citroën Jardim Botânico está sediada na Avenida Doutor Salvador França, 1099, Bairro Jardim Botânico, região central da cidade, local onde existe um comércio forte de carros novos.

Além de ampliar sua atuação no estado gaúcho, hoje a marca atua em 3 cidades catarinenses- Florianópolis, Tubarão e Criciúma. Todas as concessionárias do grupo são completas, com estrutura de showroom para veículos novos e usados, amplo estoque de peças e acessórios originais Citroën, além de espaço para serviços de assistência técnica autorizada realizada por mecânicos treinados pela própria fábrica. Contam com WI-FI, serviços de Leva & Traz e Café Expresso para tornar a experiência dos seus clientes mais completa e agradável.