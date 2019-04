★24/08/1948

✝24/05/1994

Filho de Elzi e de Alberto Crippa, que foi prefeito e presidente da Câmara de Vereadores, o nosso focalizado, Leandro José Crippa, o Juca, nasceu a 24 de agosto de 1948, em Laguna e fez o curso secundário no Colégio Comercial Lagunense e no antigo Conjunto Educacional (hoje Escola de Ensino Médio) Almirante Lamego. Ativo e sempre procurando participar de tudo o que se relacionava com a cidade, desde cedo começou a trabalhar, inicialmente na própria secretaria do Ceal e depois na Codisc, e, empreendedor, montou os mais variados negócios, inicialmente com trailers de lanches, depois com a primeira loja de Loteria Esportiva na cidade (a Lusa Lotérica, até hoje aí firme e forte), o Restaurante então conhecido como Chafariz, onde atualmente funciona o Chedão, até, como pioneiro, atuar no ramo imobiliário,e estendendo, na área de administração de condomínios na praia do Mar Grosso, sempre em conjunto com o corretor de imóveis Alvino José Junior e com a Construtora Pérgola.

Logo foi convidado para ingressar na vida pública, elegendo-se vereador por duas oportunidades, em 1976 e 1982. Foi membro dos clubes de serviços como Lions e Rotary, de todos os clubes sociais da cidade e da Maçonaria.

Torcedor ferrenho da Portuguesa de Desportos, a querida Lusa de São Paulo, foi uma de suas grandes paixões, juntamente com as maiores de suas virtudes, a humildade e bondade. Sobre a paixão com a Lusa, veio daí o nome à Lusa Lotérica. Na época, era convidado seguido, pela direção do clube para ir ver jogos em São Paulo.

Juca, conhecido de todos os lagunenses, tinha os irmãos Carlos Alberto, Maria Helena, Frederico e Viviane e era casado com Bernadete (Araújo), professora no Jerônimo Coelho, com quem teve três filhos: Jefferson, Vanessa e Liandra. Faleceu em 24 de maio de 1994, então com 45 anos.