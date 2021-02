Leitura ao alcance de todos

Já dizia Monteiro Lobato, que um país se faz com homens e livros. E foi pensando em disseminar cada vez mais o hábito da leitura entre a população lagunense, que o vereador e professor Rodrigo Bento lançou o projeto de doação de livros “Seu, meu, nosso!”. A ideia surgiu inspirada em trabalhos já desenvolvidos em grandes metrópoles: “Existe uma ação semelhante em Curitiba, onde a população abraçou a proposta de transformar a leitura em inclusão social. É algo bem explorado em várias cidades do planeta. Pensei então, porque não em Laguna?”.

O objetivo é entregar um montante de 500 obras em diversos bairros da cidade: “Temos uma lista grande de doações. São escritores lagunenses, jovens, pais e mães dos meus alunos, ex-alunos e empresários. Montaremos as estantes com tudo que for adquirido e a Academia de Letras Seccional de Laguna será responsável por gerenciar e dar continuidade ao projeto”.

Ao despertar o prazer da leitura, o vereador acredita que um novo hobbie pode ser inserido na rotina da população: “Eu creio que todos precisam de estímulos. Estamos vivendo uma época em que tudo gira em torno do digital, mas existem pessoas que gostam de ler e que querem o físico em si. Imagina um funcionário de uma loja do centro, ter o prazer de ler algo que ele tinha curiosidade, mas nunca tinha encontrado. Nossa vontade é levar isso para todos os cantos da cidade, apresentar o livro em suas mãos. Instigar a curiosidade. E tudo isso gratuitamente”.

A ideia é de que a primeira estante já esteja disponível no dia oito de março: “A meta é espalharmos 10 estruturas com livros. Conseguimos a aprovação do IPHAN e estamos fechando o apoio com a iniciativa privada. Felizmente o retorno está sendo muito positivo. Inicialmente a proposta é colocarmos uma entre a Praça Dr. Paulo Carneiro e o ponto de ônibus do centro. E as próximas serão levadas para outras praças”.

Os pontos de coleta para arrecadação dos livros são o gabinete do vereador, na Câmara, e a Rádio Difusora: “Aceitamos qualquer tipo, claro, que estejam em bom estado. Infantil, ficção, romance, de estudos, histórias, qualquer doação será bem-vinda”, finaliza Rodrigo.