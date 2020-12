Olá, espero que estejam bem e com saúde.

Hoje quero compartilhar com vocês uma leitura necessária, em virtude do momento em que vivemos, o livro Essencialismo de Greg Mckeown. Essa indicação compõe a lista dos livros mais vendidos do The New York Times.

Imagino que este ano tenha feito você repensar em muitas coisas sobre sua vida e escolhas. 2020 foi de fato um ano que nos convocou a uma tomada de consciência obrigatória. É fato que nem todos fizeram a lição de casa, mas enfim, isso também faz parte.

Aos que escolheram refletir e repensar, segue essa leitura para reforçar o momento. O essencialismo é um convite para que possamos nos disciplinar na busca por menos. Para isso, precisamos fazer concessões, eliminar aquilo que não é esse essencial e que nos desperdiçam tempo e foco no que de fato é prioridade. Só é realmente livre quem sabe estabelecer limites por isso, o essencialista usa com sabedoria a palavra decisão que de origem latina -cis- significa cortar ou matar.

O que você precisa cortar de sua vida, que não é essencial?

Pense nisso, boa leitura.