A chegada do verão leva muitos a procurarem as academias. É aí que entra o trabalho do personal trainer. Em Laguna, um dos profissionais da área é Leonardo da Silva Santos.

Aos 24 anos, formado em Educação Física, o focalizado sempre gostou de esporte, fator determinante para escolha da carreira: “Confesso que não me imaginava no segmento, mas bastou a primeira fase do curso, ainda na faculdade, para uma verdadeira virada de chave. Exerço uma atividade com a qual me identifico muito”.

Entre os requisitos essenciais para quem atua, Leonardo elenca: “É preciso ser paciente, atencioso, respeitar os limites pessoais dos alunos, estar sempre estudando e analisando cada novo caso que surge, até para poder agregar mais ao dia a dia”.

Atendendo até 40 pessoas no studio em que trabalha, ele cita o que vê de melhor na profissão: “Acompanhar a evolução dos alunos, e participar de alguma forma dos resultados. Ver que meu trabalho proporciona ao próximo mais saúde e qualidade de vida”.

Entre os desafios, o educador físico, elenca: “Despertar a persistência das pessoas, uma vez que o resultado não virá da noite para o dia e desmistificar as falsas propagandas da internet, que prometem milagres em curto tempo”.

Nas horas de folga, Leonardo não “foge” do universo o qual convive no dia a dia: “Adoro praticar exercícios físicos. Procuro aproveitar o tempo livre para praticar corrida na companhia da minha esposa”.