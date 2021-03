Aos 28 anos a lagunense Letícia Medeiros Hülse viu na estética a oportunidade perfeita de ajudar e transformar a vida das pessoas, além de melhorar a autoestima e levar a sensação de bem-estar as suas clientes. Filha de Maria Betânia de Medeiros e Marcelo Hülse, pós graduanda em Cosmetologia Clínica e Ciências da Pele e com graduação em Cosmetologia e Estética, a focalizada atua no segmento há quatro anos: “Antes de seguir carreira nessa área e me apaixonar pelo assunto, eu cursava Química Industrial, mas não estava contente com o curso. Minha prima, Farana, que já estudava estética, me incentivou para troca, e foi através dela que comecei minha trajetória profissional”, recorda.

Com um dia a dia que se divide entre atendimentos e estudos, ela se considera feliz com a rotina que leva: “Acredito muito na frase que diz que se você fizer o que ama, não terá que trabalhar um dia na vida. Graças a Deus eu tenho muito serviço, mas sou realizada com o que faço. Amo atender e cuidar das pessoas”.

Quando questionada sobre o que sua profissão tem de melhor, avalia: “Transformar a vida das pessoas, ver o sorriso e satisfação em cada cliente, isso me deixa feliz demais”.

Se o assunto é Laguna, a esteticista manifesta sua opinião: “Sou apaixonada por nossa cidade. Acho que para o tão sonhado desenvolvimento falta uma liderança que visse o bem da comunidade e não a busca de vaidade e poder”.

Para o futuro, os planos de Letícia são muitos: “Quero desenvolver a área da estética na região e sempre aprimorar minhas técnicas para gerar mais resultados”.