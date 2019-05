Letras – Academia de Laguna com nova direção

Com um jantar no Restaurante Chedão, foi empossada no sábado,11, a nova diretoria da Academia de Letras do Brasil/SC, seccional de Laguna, contando na presidência com Flávio Rodrigues, que sucede a Adir Damázio Chede. Além das falas e muita confraternização, o evento contou com a apresentação especial de Vanere Rocha.

Nova diretoria

Presidente Flávio Rodrigues, vice-presidente Karmensita Cardoso, secretário Leamir Antunes da Rocha, tesoureiro Arnaldo Santana de Limas, diretor de assuntos institucionais Adilcio Cadorin, conselho fiscal Atanazio Lameira, Antonio Carlos Oliveira, Tereza Dalva Rödel e Ricardo Cardoso.

As falas

Inicialmente fez uso da palavra, a dedicada presidente Adir Damazio Chede, que deixava o cargo, cumprimentando e agradecendo a presença de todos, especialmente de Luiz Vieira, membro do Conselho Estadual das Academias de Letras do Brasil –Santa Catarina. Adir também falou que a jovem entidade de Laguna, fundada em 2 de setembro de 2017, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede à rua Gil Ungaretti, no bairro Esperança.

Fernando Carvalho

O jornalista Fernando Carvalho, presidente da Micro Regional, representou o presidente estadual da ALBSC, de Santa Catarina, professor Miguel João Simão. Com atuação em toda a região, a partir de Imbituba, o conhecido Fernando Paraiba, elogiou a atuação dos acadêmicos lagunenses, pregando cada vez mais a união de todos.

O novo presidente

O recém-empossado presidente Flavio Rodrigues (no detalhe), disse que sabia da responsabilidade que estava assumindo e que tudo fará para o crescimento da entidade e seus colegas membros.

Entre os inúmeros presentes, o dr. Sandro Matias da Cunha e esposa, Karmensita Rocha Cardoso e Ricardo Cardoso, entre outros.