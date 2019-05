As pessoas confundem o conceito de Liderança. Quando realizo treinamentos e palestras, eu pergunto aos participantes quem tem cargo de liderança? E, é claro, alguns levantam a mão, aí começa toda uma história… Eu devolvo dizendo que eles não têm cargo de liderança, porque liderança não é cargo, é competência.

Obviamente há cargos em que essa competência precisa ser utilizada com mais intensidade do que outros, mas é fato que todos podemos e devemos desenvolver tal competência.

Quando falamos de liderança, cientificamente, há mais de 31 estilos distintos descritos e, definir qual o melhor é algo complexo e que tem uma resposta: depende. Do quê?

Da cultura, do segmento, da maturidade das pessoas. O melhor mesmo é que as pessoas transitem por estilos diferentes analisando a situação para, posteriormente, definir qual comportamento deve ser adotado.

As pessoas não nascem líderes, elas se tornam líderes praticando experiências que podem acontecer em qualquer fase da vida, pois se liderar é influenciar pessoas a fazerem algo não é necessário que isso aconteça apenas na empresa. Pode acontecer na sua casa, igreja, amizades e outros contextos.

Líderes, não necessariamente, são as pessoas com altas hierarquias, mas sim, aquelas que influenciam mais fortemente os ambientes onde se inserem. Bons líderes são bons ouvintes e empáticos. Bons líderes se preocupam com que o resultado seja entregue de forma sistêmica e ecológica não a qualquer preço. Bons líderes são justos não apenas bons.

Se queres te tornar um bom líder, comece a observar a qualidade de seus pensamentos, eles representam a qualidade de seus resultados. E lembre-se, liderança não é um cargo, liderança é uma competência, sendo assim, desenvolvê-la só depende de você. Pense nisso.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental