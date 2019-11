Liminar suspende CPI

Lembranças II

“Caro Marcio Carneiro,

Grato pela simpática ideia de publicar a minha pequena história dirigida a você, referente ao inesquecível e grande lagunense Armando Calil, e aquela que você muito bem relatou do irmão Abelardo.

Fiquei triste quando tomei conhecimento, pelo anúncio, da missa de 7° Dia do meu querido amigo, Adib, inclusive meu colega nos 4 meses que frequentei o Ginásio Lagunense, quando tive a satisfação de ter sido um dos fundadores e até Diretor do Grêmio Professor Romeu Ulysséa, grande figura lagunense e um dos maiores conhecedores da língua brasileira, tio do sempre lembrado como grande orador, jurista, advogado, este, meu colega do ginásio escolar em 1945 em Laguna, quando estudei no Jeronimo Coelho, de 1945-46, Norberto Ulyssea Ungaretti. Com o Adib, terminamos o ginásio em 1950, a mesma época da Sonia Donner, Natercia Faria, Riza Pinho e outros, grandes colegas daqueles quatro meses que frequentei o Ginásio de Laguna, de agosto a dezembro de 1950. O Adib foi orador naquele ano, transformou-se em grande advogado e quando estudante em Curitiba, à época do curso clássico, morava no Hotel Oriente, na Travessa Marumbi, onde também morava o inesquecível Amir Mussi, filho da Elisa e Carlos Mussi, notável advogado e orador, falecido há uns 5 anos em Blumenau.

Essas lembranças são de um leitor grato por participar e ler com entusiasmo o seu jornal.

Sou admirador da mídia escrita, pois ela traz a responsabilidade pelos que assinam, são responsáveis pelo que escrevem e falam, ao contrário das opiniões falsas e erradas, postadas nas redes sociais.

O novo Notícias do Dia, hoje sem dúvida como diário, é um guardião da mídia impressa, sabe do custo para isto, mas procura, existindo, prestigiar os jornalistas, colunistas, equipe técnica e de produção, e principalmente o leitor.

Acho que isso é bom, eu em especial lamento o fechamento recente dos jornais importantes que eram, como A Noticia, de Joinville, o Santa Catarina, do qual fui Presidente nos idos de 1978, adquirido depois pelo Grupo RBS e mais tarde pela hoje NSC, agora por último o DC, nós continuamos a luta para mantermos o público bem informado, principalmente aqueles que não atuam no digital, grande parte da sociedade, principalmente os mais de 45 anos.

Forte abraço,”

Mario Jose Gonzaga Petrelli

Fundador e Presidente Emérito do Grupo RIC PR SC

Liminar suspende CPI

De acordo com decisão liminar proferida na noite de 4ª feira, 6, pela Juíza de Direito da Comarca, dra. Elaine Cristina de Souza Freitas, está suspensa a tramitação da CPI-Comissão Parlamentar de Inquérito, pela Câmara de Vereadores, contra o vice-prefeito Júlio Willemann, aliás, autor da solicitação, alegando que o Legislativo estaria afrontando decisões proferidas anteriormente, relacionada a viagem ao exterior sem autorização daquele poder.

“O novo pleito deve ser deferido, isto porque, mais uma vez, a Mesa Diretora vem insistindo em acatar denúncia com pedido de aplicação da penalidade de perda de mandato ao vice-prefeito em razão de situação ainda pendente de definição no presente processo. Apenas se distorce a possiblidade de viagem, pelo vice-prefeito, sem necessidade de licença ou autorização da Câmara, imputando-lhe assim, outras condutas dela decorrentes”, está no despacho.

Na decisão, de vigência imediata, obriga que o presidente da Câmara de Vereadores, Cleosmar Fernandes (MDB), não pratique atos que sejam contrários ao acatamento da medida ora deferida, até que haja um novo despacho ou sentença final.

Até ontem, nada foi divulgado quanto a posição que o Legislativo iria efetivar.

Rotas Cênicas

Esperando que Laguna seja incluída no roteiro, a Santur-Agência de Desenvolvimento do Turismo, por sua presidente, Flavia Didomenico, e a empresa Biosphera Empreendimentos Ambientais, de Balneário Camboriú, representada por Ike Gevaerd, firmaram acordo de cooperação técnica para execução do projeto Rotas Cênicas Catarinenses, prevendo que sejam estabelecidas ações conjuntas para impulsionar o turismo por meio da estruturação de caminhos que apresentem belezas naturais, culturais, históricas, recreativas e arqueológicas.