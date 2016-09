Alunos da 5ª Turma do curso de Protetores Ambientais, da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental em Laguna, adolescentes de 12 a 15 anos, no sábado (10) promoveram um mutirão de limpeza nos Molhes da Barra. O objetivo, mais uma vez, foi promover educação ambiental e ao mesmo tempo conscientizar os frequentadores do local, da necessidade de manter o meio ambiente limpo para todos.