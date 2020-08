Live da banda lagunense Juízo promete animar o fim de semana

Embalados pela ideia do projeto Carnaval – A festa, com edições de sucesso realizadas nos últimos anos, a banda Juízo, decidiu adaptar o evento ao cenário atual e transformá-la em live.

Marcada para às 21h de amanhã, 22, com transmissão ao vivo pelo canal da banda no Youtube (Juízo_Oficial), o público pode esperar um repertório eclético e super animado: “Queremos levar alegria, através de músicas atuais e claro, sem deixar de fora as clássicas dos Carnavais”, destaca o vocalista Marcus Teixeira.

Com Danilo, Jonathan e Wilson na percussão, Fernando no teclado e voz, Cláudio no contrabaixo, José Orlando na bateria, João na guitarra e voz, Ângela como uma das vocalistas e Marcus no violão e voz, a banda foi fundada em 1993 e está de volta com sua formação original.

O local escolhido para transmissão da live de amanhã, que terá como apresentador o comunicador Paulo Cereja, são as dependências do Ravena Cassino Hotel.

Com participações especiais da banda Tentação e de Alex & Brothers, o público que quiser contribuir com as entidades, poderá fazer de forma online: “Vamos disponibilizar via QR code para transferência ou cartão de crédito. A cada R$10,00 é gerado um cupom para concorrer a uma televisão 50 polegadas”.

E o projeto de levar música de qualidade não para por aí. O Juízo promete novidades no decorrer dos próximos meses: “A banda está em estúdio gravando alguns singles que serão lançados. Paralelamente temos uma agenda a cumprir para o ano de 2021, quando acreditamos que será possível retomar as atividades. E quem sabe, um show de volta ao ar livre para celebrarmos a vida. Seria um momento épico. Tenho certeza”, finaliza Marcus.