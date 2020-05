Live Jeff Lima

Começando a ganhar o merecido espaço, o cantor, compositor e instrumentista Jeff Lima, que já residiu por três anos em Laguna, quando integrou grupos musicais daqui, especialmente no Maneiro e Cavaquinho de Ouro, está mandando ver no Rio de Janeiro, onde reside há mais de dez anos, depois de ter passado por Floripa. Nascido em Porto Alegre, hoje com 34 anos de muito talento, já foi convidado para programas na Rede Globo, inclusive com participação em novelas (Lado a lado, Avenida Brasil) e seriados como Geração Brasil, Império e Grande Família, logo sendo reconhecido nacionalmente com suas composições, live, shows e clipe, estando em todas as plataformas digitais. Aliás, seu trabalho está sendo reconhecido até no exterior, como em Portugal, Argentina, Itália, Romênia e nos Estados Unidos. Jeff já teve composições gravadas por grandes nomes da cena carioca, como Grupo Bom Gosto, João Diniz, Nando Cunha, Pagode.Com e Lídia da Portela, entre outros.

Com novos projetos em mente, novas músicas e um novo clipe, com participação em programas de TV, assim que tudo voltar ao normal. Mas por enquanto a música de trabalho, hoje continuam sendo os sucessos NUDES e CASINHA DE SAPÊ, aliás com transmissão vivo pelo sermaismusic.