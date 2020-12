Livro marca os 40 anos da Acaert resgatando a cobertura de rádio e TV em SC – Obra traz 59 fatos históricos do estado nas últimas quatro décadas

João Batista Cruz entre os focalizados

A Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão – ACAERT lançou esta semana “40 anos – A memória de quem viveu a história”, de autoria do jornalista Carlos Stegemann (Carbo Editora). A publicação traz os principais fatos das últimas quatro décadas no estado, exibidos em uma grande linha do tempo, com depoimentos dos profissionais das emissoras de rádio e TV envolvidos diretamente nas respectivas coberturas. “A proposta foi valorizar a atuação de quem registra a história no exercício diário da profissão”, explica Silvano Silva, presidente da entidade.

O trabalho revisita 59 fatos do período, como a queda do avião da Transbrasil em Florianópolis, em 1981, as cheias do Vale do Itajaí em 1983 e 2008, a criação da Oktoberfest (1984) e do Festival de Dança de Joinville (1983), além da conquista da Copa do Brasil pelo Criciúma, em 1991, e do torneio Roland Garros por Guga Kuerten, em 1997 – com o relato personalizado de repórteres, locutores e apresentadores de TV e rádio, em 69 entrevistas e 25 imagens. “Quando relembraram essas experiências, após alguns anos do ocorrido, os profissionais tiveram percepções muito especiais, que demonstram a carga emocional que enfrentaram à época da cobertura”, revela Carlos Stegemann.

O resgate histórico também reforça o mérito da mídia regional diante de grandes acontecimentos. “Momentos de superlativa importância, teriam uma cobertura precária caso Santa Catarina não tivesse uma presença tão capilar (e de tamanha qualidade) de emissoras de rádio e TVs”, acrescenta Stegemann. O livro inclui o rol de conquistas e contribuições da Acaert para o setor em seus 40 anos de atividades, em texto de autoria do jornalista Marco Aurélio Gomes. “Desde 1980 atuamos em defesa da radiodifusão, valorizando a mídia regional e a profissionalização do mercado de comunicação. A Acaert é uma referência nacional de sucesso e modelo associativista”, destacou o presidente Silvano Silva. A Ponte Anita Garibaldi, em Laguna, também é focalizada em depoimento de João Batista Cruz, o nosso conhecido rádio-jornalista. A obra está disponível em edição on-line, no site www.acaert.com.br.