Livros – Lançamentos movimentam a cidade

“Laguna e Eu – História e Sentimento”

A área cultural da cidade estará movimentada hoje, 24 e amanhã, 25, com o lançamentos de dois livros, sendo um, “ Laguna e Eu – História e Sentimento”, de Eraldo Silveira, falecido recentemente e que foi radialista e advogado, relatando em 146 páginas, acontecimentos que vivenciou, tudo com ilustrações de Arthur Cook.

A obra conta com apoio do supermercado Althoff, através do programa Althoff – Juntos pela Educação e que buscar valorizar e enaltecer trabalhos de autores da região.

O autor

Irmão do saudoso Evilásio Silveira, o Lazinho, de João Carlos, Maria Terezinha e de Alda, na juventude atuou nas duas rádios da cidade, além de editar O CAMBOIM e Semanário de Notícias, publicou um informativo de cinema que era distribuído antes das sessões do Cine Teatro Mussi. Ele também atuou como assessor de Imprensa da Galeria Gigante, conhecida loja de móveis e eletrodomésticos que marcou época no comércio de Laguna, Tubarão e Criciúma. Na cidade ainda comandou uma churrascaria, além de prestar serviços na Câmara de Vereadores.

Deixou os filhos Nalú (inteligente jornalista), Fabricio (já falecido), Ilana, Juana Maria e Juliana Maria.

O lançamento

Hoje, 24, às 20h30, no Restaurante Caiçara.

Preço por exemplar: R$ 20, com renda revertida para uma instituição de caridade da cidade.

“Cortaram a Picanha”

Já amanhã, 25, às 19h, na Casa de Cultura do SESC, será lançado o livro “Cortaram a Picanha”, obra com crônicas do cotidiano, além de histórias da infância e da família.

Conhecido odontólogo, hoje com 51 anos, o autor, Joel Lorenzoni, é natural de Santa Maria (RS), tendo vindo para a cidade juliana em 1992. Casado com Patrícia, é pai de Júlia e de Eduarda.

O lançamento

Amanhã, 25, às 19h, na Casa de Cultura do SESC, lembrando que também pode ser adquirido pelo fone 98419.4508, ao preço de R$ 40.