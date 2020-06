Foi em uma conversa informal com a mãe, Fabiana, que Louize Campos David deu o “start” em sua carreira. Aos 24 anos, formada em Direito e Pós Graduanda em Direito Empresarial com Ênfase em Propriedade Intelectual, a focalizada recorda como tudo aconteceu: “Em 2014 buscava algo que pudesse ajudar nos custos da faculdade, e entre uma conversa e outra, minha mãe me contou que minha avó vendeu lingeries por um longo período, quando ela e meus tios eram muito pequenos. Com isto, durante muito tempo minha avó contribuiu com a renda familiar, e foi esse o estopim para que despertasse em mim a minha paixão por moda íntima”.

Com o apoio da mãe, ela entrou “de cabeça” no projeto: “Ela me deu toda a força necessária para que eu começasse a empreender neste ramo. Procurei fornecedores com que eu me identificasse para que pudesse iniciar as primeiras parcerias, e comecei com um investimento inicial de R$300,00. Consegui vender tudo para as minhas amigas mais próximas. Desde o início sempre utilizei as redes sociais como forma de divulgar o meu trabalho. Boa parte das vendas se concentravam pelo Instagram e os atendimentos eram feitos em domicílio”, recorda.

Com o passar dos anos, o número de fornecedores só aumentou: “Atualmente contamos com mais de 10, muitos estão desde o início da marca. Também fabricamos as nossas peças, sendo que expandimos o nosso seguimento que antes era voltado somente para as lingeries, e atualmente temos mais duas linhas de produtos, beachwear, moda praia e o fitness, roupas de academia”.

Em 2018 a empreendedora decidiu inovar um pouco mais na sua empresa criando uma plataforma de E-Commerce, isto porque sentiu a necessidade de estar e testar outros canais de vendas, bem como fazer com que mais pessoas conhecessem a marca: “Hoje atendemos e despachamos inúmeras caixinhas por dia para diversos estados brasileiros, com grande potencial de pedidos para São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, e até mesmo despachos internacionais. Agora neste mês de junho faz um ano da inauguração do nosso primeiro showroom, que é o espaço físico que atendemos todos os nossos clientes com toda dedicação e amor como eu atendia na casa de cada um lá no início da marca”.

Dona de uma rotina intensa, ela procura planejar a semana ainda aos domingos: “Esquematizo tudo para conseguir dar conta, incluindo toda parte de marketing da marca, o financeiro, as vendas, controle de estoque, criação de coleção, entre outros. Na segunda-feira, a partir das 9h da já estou no showroom e fico por lá até umas 20h”.

Quando questionada sobre sua atividade tem de melhor, avalia: “A melhor coisa é proporcionar a aceitação do corpo das minhas clientes, ou seja, desenvolver peças totalmente confortáveis e que valorizem o corpo real da mulher brasileira, como por exemplo, os nossos sutiãs e bodys sem bojos. A gente busca com essas peças a autoaceitação do corpo, sem comparações ou padrões impostos. Não tenho palavras para descrever o quanto esse sentimento é gratificante.

Para o futuro, Louize faz planos: “ O maior deles é que eu consiga cada vez mais entregar e proporcionar a autoestima e a autoaceitação do corpo das minhas clientes, fazendo com que se sintam ainda mais felizes e realizadas com o seu corpo usando uma peça da marca”.