A psicóloga lagunense Luana Branco de Abreu integra o time de peso de excelentes profissionais da clínica VittaSul. Com nove anos de experiência na área, possui especializações em Saúde da Família, Saúde Mental e Gestão em IST,HIV, AIDS e HV.

Filha da saudosa dona Cleide Maria e de “seo” Sérgio de Abreu, a psicóloga revela aos leitores os motivos que a levaram a essa profissão: “No último ano do ensino médio fiz a inscrição para o vestibular, por incentivo da minha saudosa avó “Soni”. Costumo dizer que foi a Psicologia que me escolheu, pois não tive motivação específica em minha escolha. E hoje confesso que não me vejo exercendo outra atividade. Amo o que faço”.

Luana divide sua agenda entre a clínica VittaSul e o atendimento na saúde pública, na prefeitura: “Na clínica realizo atendimento infantil, adolescente e adulto e no outro período do meu dia, atuo como psicóloga do Programa de IST, HIV, AIDS e HV”.

Quando questionada sobre o maior desafio em sua profissão, aponta: “O maior deles é tornar a Psicologia uma das prioridades do cuidado em saúde das pessoas, afinal, através do meu trabalho posso estar constantemente conhecendo a humanidade e auxiliando de alguma forma na resolução dos seus conflitos”.

Para o futuro, Luana tem muitos projetos em vista: “Pretendo continuar me aperfeiçoando profissionalmente e conhecer culturas diferentes. São alguns dos meus propósitos para os próximos anos”.