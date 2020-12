A maternidade trouxe não apenas um novo sentido a vida de Luana Luz Silva Uliano, como também uma nova profissão. Aos 34 anos, mãe de Vinícius e Maria Antônia, a focalizada deixou o magistério e investiu no ramo dos personalizados.

Lagunense, casada com Bruno, ela recorda como tudo começou: “Como professora sempre tive habilidades manuais. Com o tempo fui me aprimorando e fazendo lembranças para casa e para os amigos. Com a chegada dos filhos e a necessidade de estar próxima deles, sem perder uma fonte de renda, optei por trabalhar nessa área”.

Dona de uma rotina intensa, Luana explica aos leitores como concilia seus dias: “No período da manhã fico com as crianças. À tarde procuro fazer toda parte de trabalhos manuais, atender os clientes, elaborar as artes. É preciso muita disposição para lidar com essa dupla jornada”.

Quando questionada sobre o que há de melhor na atividade que desenvolve, pontua: “É muito prazeroso poder materializar as ideias que as pessoas me trazem. Ver sair do papel e o semblante de satisfação na entrega de cada personalizado é muito bom”.

Apesar de o mercado ter sofrido um forte impacto com a pandemia, uma vez que o número de eventos reduziu consideravelmente, Luana acredita que a resiliência e a readaptação foram essenciais: “Acabei investindo em novas áreas. Comprei uma máquina de costura e comecei a fazer máscaras personalizadas. Os balões com nomes também ganharam seu espaço nas festinhas familiares. São novos produtos e uma nova fase que o mundo vive. É preciso se readequar à situação”.

Nas horas de folga, a empreendedora procura dedicar seu tempo à família: “Normalmente gostamos muito de passear, viajar com as crianças, conhecer novos lugares e poder usufruir de um tempo de qualidade com elas”.