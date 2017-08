O universo da gastronomia é a pauta na coluna desta edição, que focaliza Luciana Belmiro, há dois anos à frente da administração e da produção das delícias de um bistrô localizado no Mar Grosso.

Natural de São José dos Pinhais, a filha de dona Maria e do saudoso “seo” Heraldo, revela aos leitores um pouco dos desafios e conquistas da empreitada: “Posso dizer que a minha empatia com a culinária já vem de berço. Minha mãe sempre gostou de cozinhar e chegou a ter um restaurante. Aos poucos, o desenrolar da vida, me levou a possibilidade de abrir um espaço diferenciado na cidade”, explica.

Mãe de Gabriela e Gabriel, a profissional pontua o que não pode faltar como características para quem atua na área: “O trabalho num todo requer amor pelo que se faz, organização, criatividade e simpatia. Acho que a mistura de todos esses ingredientes é a receita do sucesso”.

E engana-se quem pensa que a rotina de Luciana começa apenas no momento em que o estabelecimento abre as portas: “Logo cedo já tenho que fazer a feira. Assim que concluo, chega a hora de percorrer os supermercados, passar no banco e me preparar para o expediente para o público, que inicia sempre às 15h30 e encerra por volta das 22 horas”.

Quando questionada sobre o que há de melhor na área em que atua, responde sem titubear: “Amo cozinhar. E o melhor é quando recebo o retorno dos clientes, pelo trabalho de qualidade que se faz. É estimulante”.

Para o futuro, o incremento do cardápio é o foco principal: “Se Deus assim me permitir, me dando bastante saúde e disposição, quero incrementar cada vez mais a oferta dos nossos pratos e apresentar muitas novidades aos lagunenses. Outra ideia é aliar a gastronomia com a música de qualidade. Os projetos são muitos. Com o tempo serão executados”.

Entusiasta quando o assunto é Laguna, dá seu ponto de vista sobre a cidade: “Amo a cidade e já me sinto uma lagunense. Acho que para o tão sonhado desenvolvimento é necessário colocar em prática a parceria da administração pública com o privado”, sugere.