A coluna desta semana irá despertar sua fome. Também pudera, o focalizado, Luiz Fernando da Nova Duarte trabalha na Amore Milho, estabelecimento que abriu ainda no fim do ano passado e que já faz parte do gosto do público lagunense.

Filho de Giovana e Mário, o profissional recorda o começo de sua trajetória: “Senti que era hora de colaborar com as despesas de casa e fui em busca de uma oportunidade. Consegui uma vaga como operador de caixa em um supermercado. Um tempo depois, o Thiago, proprietário da franquia, me convidou para trabalhar”.

De pronto, o lagunense ficou entusiasmado com a ideia: “Como já conhecia meu patrão e tinha muita confiança nele, sabia que estava ingressando em algo novo e que vinha de encontro com o que eu procurava”.

Além do entrosamento com a equipe e um ambiente de trabalho flexível e com muita união, Luiz Fernando aponta o que mais lhe satisfaz na atividade: “Sinto que estou verdadeiramente integrado ao negócio e que meu serviço pode fazer a diferença. Um bom atendimento realizado, colabora com o crescimento do todo. Fora isso também adoro me sentir desafiado e sair da minha zona de conforto”.

Entre suas atribuições, estão desde o atendimento, passando pelo preparo dos potes e entrega ao cliente: “Adoro o contato com o público. Essa interação no dia a dia é muito gostoso”.

Apesar de considerar nossa cidade linda e acolhedora, ele faz planos de mudar-se para um centro maior: “Penso em viver em um lugar mais pulsante e com mais oportunidades. Quero muito morar em Curitiba e cursar Arquitetura e Urbanismo”.

E claro, que durante nossa conversa, não poderíamos deixar de perguntar sobre sua predileção no cardápio da Amore. E a resposta foi surpreendente: “Sei que era exceção, mas não gostava de milho até ter a oportunidade de degustá-lo com o mix de acompanhamentos. É um sabor completamente diferente. Hoje me considero um milholover”.