★22/08/1934

✝09/04/2005

Este, sem dúvida, foi um dos melhores jogadores de futebol que surgiu em Laguna. Luiz Figueiró, também conhecido por Marona, nasceu no dia 22 de agosto de 1934. De uma família de craques da bola, iniciou sua carreira no time infantil do Palmeirinhas, com 15 anos. Com 17 ingressou na boa equipe do Barriga Verde, já como titular, ao lado do seu irmão mais velho Beneval. Em 1954, prestes a completar 20 anos, foi levado pelo famoso treinador gaúcho Osvaldo Rolla, que andava à procura de bons jogadores em Santa Catarina, para o Grêmio Porto Alegrense, onde era chamado apenas pelo sobrenome: Figueiró. Foi campeão gaúcho por três vezes. Em 56 foi campeão panamericano no México, quando a seleção gaúcha representou o Brasil. Em 61 foi emprestado para o grande Santos, jogando por dois anos ao lado de seu irmão, Mengálvio e claro, Pelé, Coutinho, Pepe, Gilmar, Zito, Mauro, Dorval e outros craques famosos. Em 63 retornou ao tricolor dos pampas onde foi mais uma vez campeão gaúcho. Em 65, com apenas 31 anos, teve que pendurar as chuteiras por causa de forte e séria contusão. Aposentado da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, residia em Porto Alegre mas sempre que possível, voltava à terrinha. Faleceu aos 70 anos, em 9 de abril de 2005.