Filho de Terezinha (de Medeiros) e de Aristides Cardoso, ambos já falecidos, o nosso focalizado é de um dinamismo impressionante, sempre prestes a servir ao próximo, tendo nascido aqui em 25 de abril de 1952. Fez os estudos primários na hoje Escola Básica Ana Gondin, o secundário no Colégio Comercial Lagunense, onde também concluiu o curso de administração pesqueira e o superior, em Direito, pela Unisul. Em abril de 1972 ingressou no Banco Nacional do Comércio, onde atuou como chefe da carteira de descontos, ali ficando até 6 de junho de 1974, quando se desligou para assumir vaga conquistada através concurso público de âmbito nacional, no Banco do Brasil, nomeado inicialmente para Videira, no Vale do Rio do Peixe e mais tarde sendo transferido para a agência de Laguna, onde ocupou as funções de caixa-executivo, ajudante e chefe de serviço. Em setembro de 1985 transferiu-se para a agência de Imbituba, onde foi nomeado e exerceu os cargos de caixa-executivo e gerente de expediente, sendo cedido e liberado para o movimento sindical em 20 de setembro de 1995. Luiz Francisco Cardoso, ou Luizinho como é conhecido, desde 1978 a dezembro de 1992, foi eleito e cumpriu mandatos como secretário do Sindicato dos Bancários de Laguna e região, entidade que também o elegeu presidente em 1992 e pelo trabalho realizado sendo reeleito várias vezes, aliás inclusive para o mandato atual. Na Federação dos Bancários de Santa Catarina, ele também ocupou importantes posições como relações públicas, tesoureiro, diretor de assuntos jurídicos e delegado representante junto a Confederação em Brasília por mais de dez anos. Registre-se também que desde junho de 1992, até hoje, tem sido eleito pelo Conselho de Representantes da Federação de Santa Catarina, como membro efetivo da comissão bancária nacional de negociações CBNN/CONTEC, representando nosso estado na mesa de negociações com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em Brasília, Luiz também foi eleito por diversas vezes, para o Conselho Deliberativo do CIN (Clube de Investimentos dos Funcionários do Banco do Brasil) e membro efetivo do conselho fiscal do DIAP. Em Laguna também foi membro efetivo do Conselho Municipal de Saúde, da Comissão Municipal de Trabalho e Emprego e da Irmandade de Santo Antonio. Já presidiu as AABBs de Laguna e Imbituba. Casado com dona Maurília (Henrique) tem os filhos Fernando formado em TI e trabalhando em Portugal, Michel (formado em Matemática, Química e Física, reside em Joinville e Júnior, formado em TI, reside em Porto Alegre e que lhes deram quatro lindos netos (Eduarda, Rafaela, Nívea e Fernando).