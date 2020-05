Luiz Henrique da Silveira

Filho de Moacir Iguatemy da Silveira e Delcides Clímaco da Silveira, Luiz Henrique nasceu em Blumenau, em 25 de fevereiro de 1940, mudando para Florianópolis ainda muito novo. Casado com a brusquense Ivete Marli Appel da Silveira, tem dois filhos: Cláudio e Márcia. Era formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Depois de intensa participação na política estudantil, tornou-se professor de História Geral do Colégio Coração de Jesus, em Florianópolis. Em 9/2/1966 transferiu-se para Joinville, onde montou sua banca de advocacia e ministrou aulas de Português e História Geral no Colégio Bom Jesus e de Direito Público e Privado na atual Univille. Sua vida pública teve início em 1971, quando elegeu-se presidente do Diretório Municipal do MDB de Joinville. Depois disso, sua trajetória política foi uma sucessão de vitórias. Elegeu-se para dez mandatos eletivos consecutivos, sempre pelo MDB/PMDB. Exerceu a presidência do Diretório Nacional do PMDB no período 1993-1996 e assumiu o Ministério de Estado da Ciência e Tecnologia entre 1987-1988. Foi deputado estadual (1973-1975) com 7.299 votos, deputado federal (1975-1977) com 55.032 votos, prefeito de Joinville (1977-1982) com 40.158 votos, novamente deputado federal (1983-1987) com 121.434 votos, (1987-1991) com 81.368 votos, (1991-1995) com 49.517 votos, e de 1995-1997 com 99.518 votos, prefeito de Joinville (1997-2000) com 91.561 votos no 1º turno e 112.469 votos no 2º turno e de 2001-2004 com 115.280 votos, governador de Santa Catarina (2003-2006) com 918.615 votos no 1º turno e 1.512.447 votos no 2º turno, e de 2007-2010 com 1.601.181 votos no 1º turno e 1.685.184 votos no 2º turno e senador (2011-2019) com 1.784.019 votos. LHS foi escrivão (1958-1965), titular da cadeira “Princípios de Supervisão e Liderança” da Faculdade de Engenharia (FEJ-UDESC) (1967-1974) e da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados (1993-1995-1997) e ministro de Estado da Ciência e Tecnologia (1987-1988). Entre as condecorações recebidas, destaque para as da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho (Grau Comendador), Medalhas Anita Garibaldi (Governo de Santa Catarina), do Pacificador (Exército Brasileiro), Ordem da Machadinha (Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville), Diploma de Honra ao Mérito pela atuação na Assembléia Nacional Constituinte – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), Medalhas de Honra ao Mérito da Sociedade Cartográfica Brasileira (Rio de Janeiro), do Visitante Ilustre da Universidade Federal de Santa Maria (Rio Grande do Sul), da Universidade de Aachem (Alemanha), de Visitante Ilustre da Universidade de Havana (Cuba), de Visitante Ilustre do Senado Federal (México), Destaque Esportivo “Troféu O Jornaleiro” (A Notícia), Destaque Esportivo “Esportista do Ano” (RBS TV – Joinville), de Visitante Ilustre da Câmara dos Deputados (México), do Mérito Cultural (Minc), do Mérito do Piauí, Mérito Lojista 2001 (CDL Joinville), Grão-Mestre da Ordem do Mérito Brasília (Distrito Federal), do Mérito Conde D´EU – Prefeitura de Orleans (Portugal), do Mérito do Tribunal de Contas de SC (Grau Grande Mérito), Alexander Pushkin, que corresponde à Ordem do Merito Cultural da Federação Russa, de Mérito Francisco Dias Velho (Câmara Municipal de Florianópolis), do Mérito Cultural Bolshoi Brasil (Escola do Teatro Bolshoi no Brasil) e do Mérito Grande Insígnia de Ouro (República da Áustria). Pelo muito que fez pelos municípios foi homenageado com títulos de cidadania de mais de cem cidades, entre as quais Laguna, Florianópolis, Joinville, São Francisco do sul, Blumenau, Joaçaba, São José, Palhoça, Navegantes, Canoinhas, Imbituba, Rio do Sul, Campos Novos, Jaraguá do Sul, São Lourenço do Oeste, Porto União, Biguaçú, Curitibanos, Chapecó, Orleans, Braço do Norte, Urussanga, Xanxerê, Brusque, Lauro Muller, Mafra, Içara, Criciúma. Simples e de reconhecida capacidade implantou o projeto de descentralização, colocando o governo mais perto do povo. Faleceu em 10 de maio de 2015.