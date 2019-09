Recepcionar os pais, funcionários e demais pessoas que procuram o Colégio Stella Maris é uma das funções da jovem aprendiz Luiza Ribeiro de Souza, que teve a oportunidade de trabalhar no educandário, através de convite da diretora. “Fui apresentada a diretora Irmã Bernadete Rech, que me falou a respeito da vaga. De pronto me mostrei interessada, e aqui estou”.

Em sua primeira experiência profissional, a filha de dona Ângela e de “seo” Luiz Eduardo, conta aos leitores o que sua atividade tem de melhor: “Estou aprendendo muito. Sei que ainda sou nova, tenho muito o que crescer, mas venho absorvendo um pouquinho de ensinamento através de cada funcionário, além de ampliar meus relacionamentos. Tenho conhecido muita gente”.

Conciliando o serviço com os estudos, Luiza procura realizar sua função da melhor forma possível: “Atendo a todos muito bem. Dou o meu melhor, pra que fiquem satisfeitos com o meu serviço”.

Sobre uma das situações que mais lhe encantam em seu dia a dia, o contato com as alunos é o que mais se destaca: “Adoro quando tenho a oportunidade de estar perto das crianças. É uma troca tão gostosa. É muito bom estar perto delas”.

Para o futuro, dedicar-se aos estudos é sua meta principal: “Minha trajetória só está começando. Preciso me dedicar para conquistar tudo que sempre sonhei. Ainda não defini os meus planos, mas sejam qual for, me esforçarei ao máximo para orgulhar a minha família”.