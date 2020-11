Gean Loureiro

O jovem prefeito da capital mais bela do mundo, pelo visto, fez barba, cabelo e bigode nas eleições de domingo, 15, recebendo 126.144 votos ou 53,46%, e assim conquistando a reeleição. Ninguém tem dúvida que está aí um nome forte para o governo estadual. Quem viver verá!

Sem renovação

Ao contrário do que alguns “entendidos” afirmavam, o quadro de vereadores de Laguna não teve lá essa renovação, já que pelo menos, sete dos eleitos, mesmo que como suplentes, chegaram a assumir na presente legislatura. Logo, apenas seis, dos 13, ocuparão as cadeiras pela primeira vez.

Maior abstenção

Não se sabe se pela pandemia, preferindo proteger a si, familiares e por que não?, os amigos, ou até mesmo pelo desencanto com a política partidária, o índice de quem não foi votar em Laguna, chegou a nada menos que 25,41%, exatos 8.779 eleitores, sem contar os que clicaram 951 brancos e 1.248 nulos, na verdade, votos jogados no lixo.

Lagunenses eleitos em outras cidades

Em Lauro Muller

A médica Saionara de Correa Carvalho Bora (MDB), irmã da também médica Sildja, foi eleita prefeita de Lauro Muller, recebendo 5.139 votos, ou 50,68% dos votos.

Imbituba

Clésio Costa (PP), o “Clésio do Marcão”, restaurante dos mais tradicionais da vizinha cidade, vereador e por duas vezes presidente da Câmara de Vereadores, compôs de vice na chapa eleita com o médico Rosenvaldo da Silva Júnior (PSB), com 10.862 votos, ou 45,31% dos votos.

Blumenau

Mais um lagunense brilhando lá fora. É o Marcos da Rosa (DEM), reeleito vereador, agora pela terceira vez na importante Blumenau, com 2.980 votos, sendo o quarto mais votado dos 15 eleitos.