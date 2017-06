Maior encontro da comunicação de SC assinalará o centenário de Chapecó e os 85 anos da Associação Catarinense de Imprensa

Os 85 anos de fundação da Associação Catarinense de Imprensa (ACI), os 186 anos de surgimento da imprensa barriga-verde e os 100 anos de criação do município de Chapecó serão comemorados no 10º ENCONTRO DA IMPRENSA DE SANTA CATARINA, dia 5 de agosto, na sede campestre da CDL, em Chapecó.

Considerado a maior festa da comunicação, o Encontro é organizado pela Associação Catarinense de Imprensa (ACI)/Casa do Jornalista e pela MB Comunicação Empresarial/Organizacional.

O evento consistirá de solenidade festiva, homenagem aos profissionais de comunicação com 50 anos de atividades, homenagem aos 100 anos do Município de Chapecó e almoço de confraternização.

O presidente da ACI Ademir Arnon e o coordenador do encontro e diretor regional Marcos Antonio Bedin informaram que já estão sendo apuradas as indicações para as homenagens deste ano.

Estarão reunidos, na ocasião, cerca de 600 profissionais de todo Estado. Participarão da festa jornalistas, radialistas, publicitários, relações públicas, mídias, docentes, empresários e proprietários de meios de comunicação, representando o caráter multiprofissional da ACI.

A Prefeitura de Chapecó incluiu o evento na programação do Centenário do Município, festejado em 25 de agosto.

Em Laguna

Como acontece há mais de 20 anos, o Dia da Imprensa, que transcorre em 28 de julho, aqui, com apoio das Lojas Maçônicas, Rotary Club e M&M Hotéis, será comemorado dia 27, com a presença sempre ilustre do presidente Ademir Arnon, outros diretores da ACI, como Moacir Pereira, Cyro Barreto e José Carlos Pacheco entre outros e profissionais da imprensa regional. Na programação, alocuções e palestras serão desenvolvidas inicialmente na Praça Jerônimo Coelho e após, com almoço no Laguna Tourist Hotel. Na Ilha Capital, a importante data será festejada dia 28 de julho.