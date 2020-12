Mais uma canção para a nossa Anita

2021 pode estar envolto por incertezas, mas não há dúvidas de que Brasil e Itália estarão unidos para as celebrações dos 200 anos de nascimento de Anita Garibaldi, a heroína de dois mundos. Idolatrada e reverenciada lá e cá, objeto de estudos, tema de filmes, novelas, seriados, enredo de escola de samba no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, a famosa conterrânea ganhou mais uma exaltação. Trata-se da música Anita Guerreira, Heroína da Pátria Brasileira, do cantor e compositor florianopolitano Rogério Guilherme de Oliveira.

“A inspiração ocorreu durante uma das reuniões da comissão organizadora das comemorações do 65º aniversário de criação do Tribunal de Contas de Santa Catarina”, revela o músico que é servidor da Casa. Rogério foi o regente fundador do Coral Hélio Teixeira da Rosa da instituição, que possui uma honraria com o nome da valorosa catarinense.

O compositor declara sua paixão por Anita, “ela sempre esteve em meu imaginário”. Quando criança,residiu na rua da Capital que leva seu nome. Neto de lagunense, acredita que tenha ouvido as primeiras histórias sobre a heroína contadas por seu avô.

Em suas pesquisas, tomou conhecimento da ópera Anita Garibaldi, em três atos de Heinz Geyer, com libreto de José Ferreira da Silva, mas não teve acesso à partitura. Para o compositor, “a vida da heroína tem enredo magnífico, que poderia ser sucesso em um musical da Broadway”, e não descarta a possibilidade de produzir seu próprio espetáculo exaltação à famosa conterrânea.

A gravação do samba Anita Guerreira, Heroína da Pátria Brasileira, disponível no YouTube, contou com a participação ilustre do pianista Luiz Gustavo Zago, que também fez a direção instrumental.

Rogério Guilherme de Oliveira começou seus estudos musicais aos 30 anos, após sua formação como bacharel em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também é pós-graduado em Auditoria Pública. Participou de inúmeros espetáculos, dentre eles, as edições do “Vozes da Primavera” de 1996 a 2002, sob a direção artística da soprano Rute Gebler, no Centro Integrado de Cultura da Capital. Foi o regente fundador do Coral Hélio Teixeira da Rosa, do TCE/SC, entre 2002 e 2010. Integrou as montagens das óperas Rigoletto (2006), Barbeiro de Sevilha (2009) e Carmen (2013), da Orquestra Camerata de Florianópolis. Ligado às tradições do Estado, atuou no espetáculo Auto da Conquista (2009), sobre a colonização açoriana na Ilha de Santa Catarina, obra de Osvaldo Ferreira de Melo. Iniciou a compor quando regente do Coral Hélio Teixeira da Rosa, do TCE/SC. Na condução de seu trabalho artístico, produziu inúmeros shows beneficentes e um CD com músicas de compositores catarinenses. Participou do concurso de marchinhas de Carnaval de Florianópolis em 2014, defendendo sua “Celeste”. Entre outros, concebeu e produziu o espetáculo Recortes de Natal, em 2017, sucesso de público e crítica, com renda totalmente destinada à estruturação da casa de acolhimento do Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), em Florianópolis.

ANITA GUERREIRA, HEROÍNA DA PÁTRIA BRASILEIRA

Heroína da Pátria Brasileira!

Heroína da Pátria Brasileira!

Heroína da Pátria Brasileira!

Heroína da Pátria Brasileira!

Anita Guerreira, mulher coragem,

Um exemplo de dedicação.

De Garibaldi, anjo amigo,

Tesouro e companheira.

No combate, brava força da natureza.

Cruzou mares,

Semeou esperanças por onde passou.

Revolução!

Impetuosa muito antes das batalhas

Que enfrentou.

Sempre pronta pra luta!

Cavaleira em fuga, a libertação.

E a sua sede de justiça

Só causou mais admiração.

Anita Guerreira, é sua imagem

Para o mundo uma inspiração.

Desde Laguna à Itália,

Doce mãe, senhora fortaleza!

Destemida, foi além de sua beleza.

Indomável,

Devotada, abraçou sua grande paixão.

Anita Guerreira,

Mulher coragem,

Heroína da Pátria Brasileira.

Sempre pronta pra luta!

Cavaleira em fuga, a libertação.

Sua sede de justiça

Só causou mais admiração.

ANITA GUERRIERA, EROINA DELLA PATRIA BRASILIANA

Eroina della Patria Brasiliana!

Eroina della Patria Brasiliana!

Eroina della Patria Brasiliana!

Eroina della Patria Brasiliana!

Anita guerriera, donna coraggio,

Un esempio di dedicazione.

Di Garibaldi, angelo amico,

Tesoro e compagna.

Nella lotta, ardita forza della natura.

Mari attraversati,

Seminava speranza ovunque passasse.

Rivoluzione!

Impetuosa anche prima delle battaglie affrontate.

Sempre pronta a combattere!

Al galoppo in fuga! La liberazione!

La tua sete di giustizia

Solo ha causato più ammirazione.

Anita guerriera, è la sua immagine

Per il mondo un’ispirazione.

Dalla Laguna all’Italia,

Dolce mamma, signora fortezza!

Animosa, al di là della sua bellezza.

Indomabile,

Dedicata, ha preso tra le braccia la sua forte passione.

Anita guerriera,

Donna coraggio,

Eroina della Patria Brasiliana.

Sempre pronta a combattere!

Al galoppo in fuga, la liberazione!

La tua sete di giustizia

Solo ha causato più ammirazione.

Rogério Guilherme de Oliveira – Cantor, Regente e Compositor