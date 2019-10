Manobras radicais – Laguna ganha exibição da Equipe Honda

Laguna e os moradores de toda a região, em promoção de Valmorzinho Motos e Consorcio Nacional Honda, a exemplo do que aconteceu 5ª feira em Xanxerê e hoje, em Joinville, poderão conferir um espetáculo diferente amanhã, 5, na praia do Mar Grosso, com a exibição gratuita da Equipe Força e Ação, na verdade uma equipe oficial da Honda e do Consorcio Nacional Honda, reunindo um grupo de pilotos profissionais e confederados, que realizará aqui um show de manobras radicais com motocicletas durante uma hora, chegando a 50 manobras diferentes, com muitos efeitos especiais, explosões, motos lança-chamas, derrapagens, pirâmides, saltos em arcos de fogo, envolvendo um quadriciclo e seis motocicletas de 300 a mil cilindradas. Um show arrojado e imperdível, onde máquinas e pilotos entram em fusão com a adrenalina e a emoção.

Ao longo dos últimos 28 anos, a equipe já realizou mais de quatro mil shows pelo Brasil e países da América Latina.

Equipe Força & Ação

A paixão pelo universo das duas rodas surgiu em 1983, quando Fábio Rolim, campeão brasileiro de Bicicross, adquiriu uma motocicleta e resolveu testar no veículo as manobras que fazia na sua Bike. Dessa brincadeira, em março de 1990 surgiu a maior equipe brasileira de manobras radicais sobre motos, a única de Motoshow Acrobático no Brasil homologada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A equipe hoje é composta de cinco pilotos profissionais e um locutor, realizando shows por todo o País. Em sua extensa lista de apresentações podemos destacar as feitas no Salão Duas Rodas, Salão do Automóvel, em provas da Stock Car, Fórmula Truck, Fórmula Indy e Campeonato Mundial de Motovelocidade.

Hoje a Equipe Força e Ação é a Equipe Oficial da honda e do Consórcio Nacional Honda.

Participação nos melhores eventos do Brasil

A Equipe Força e Ação atua no seguimento de shows de entretenimento, proporcionando emoções nos principais eventos do Brasil como em uma Etapa da Fórmual Indy 300; Promoções e Inaugurações de Concessionária Honda; Etapas do Stock Car; Comemoraçôes de Aniversários de Cidades; Etapas do Campeonato Brasiliro de Motovelocidade; Todas As Edições do Salão Duas Rodas; Exposições, Bienais do Automóvel e Moto; Feiras Automotivas; Feiras Agropecuárias e principais Encontros Motociclísticos do País.