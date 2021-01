Dos mais envolvidos pelas causas boas da cidade, a exemplo dos pais, Emery e Almir Abrahão Massih, a coluna hoje destaca Marcelo Schultz Massih da conhecida e conceituada BY CHELO, nasceu aqui em 5 de setembro de 1965, portanto com 55 anos, fez o curso primário no Colégio Stella Maris e o segundo grau na Escola Adélia Cabral Varejão, da Fundação Bradesco, além de cursos técnicos em Hotelaria e Turismo e de Guias Nacional e Regional pelo Senac, logo bastante conhecedor do setor e que deveria sim, ser aproveitado melhor pelo município. Aliás, Chelo defende, como ninguém, a necessidade de uma maior qualificação na atividade turística de Laguna e que ele acredita, pode e deve alavancar o nosso desenvolvimento.

Praticante do Surf, incentiva aquele esporte como pode, tendo presidido inclusive a associação da categoria em nossa cidade, promovendo campeonatos dos mais disputados, sempre trazendo participantes de todo o Estado. A lembrar que ele também foi vice-presidente da Federação Catarinense de Surf.

Empresário bem sucedido, há alguns anos comanda a famosa BY CHELO SURF SHOP, oferecendo produtos de qualidade e preços especiais.