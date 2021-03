Natural de Lages, Marco Aurélio Oliveira escolheu Laguna para viver e oferecer um recomeço para mãe, dona Eva, que se viu sozinha após perder seu companheiro.

Na terra de Anita, o focalizado que possui a graduação incompleta em Design de Moda, acabou se encontrando no universo da beleza: “Uma amiga conhecia um salão no Mar Grosso que estava precisando de recepcionista. Ela comentou sobre mim com a proprietária e no dia seguinte me apresentei. Fiz um teste e aqui estou até hoje”.

Aos 34 anos, o lageano já vivenciou algumas experiências profissionais: “Fui empregado doméstico, fazia os afazeres de casa e levava as crianças na escola. Na moda, já trabalhei com costura e como vitrinista de lojas de shopping”, recorda.

Sobre a atual atividade, onde responde pela recepção,ele conta aos leitores sobre seu dia a dia: “É bem diferente de tudo que já fiz. Um contato direto como público e oportunidade de aprendizado diário. Vai além de atender. É saber servir, ser gentil e estar atento às necessidades de nossas clientes”.

Sobre o desafio até então enfrentado, Marco pontua: “Em tantos anos de salão, sou o primeiro homem a trabalhar aqui. Precisei quebrar o gelo e conquistar a confiança de todas que por aqui passam”.

Com uma rotina que começa cedo, ele é responsável pela abertura e fechamento do espaço: “Deixo tudo organizado para as profissionais começarem os trabalhos, faço agendamentos, dou assistência em dias de grande movimento e no fim do dia acompanho até o último atendimento para o encerramento”.

Sobre o que mais lhe encantou na terra de Anita até o momento, manifesta sua opinião: “O povo é de uma hospitalidade e acolhimento que jamais vi. Acho que os lagunenses em si e esse carinho que eles têm com quem aqui chega é o maior diferencial”.