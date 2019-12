Maria das Dores Cereja Lopes, carinhosamente conhecida por Dorza, jamais imaginaria que um período de férias em Brasília poderia mudar o rumo de sua vida. Lagunense, filha de “seo” Luis e de dona Valdira, conta aos leitores como tudo começou: “Minha tia era casada com um funcionário do Banco do Brasil, que na época foi convidado para integrar uma equipe em Brasília. Eles foram morar lá e levaram a minha irmã, que após alguns meses, decidiu retornar a Laguna, pois não havia se adaptado”, recorda a focalizada, que naquele período, trabalhava no hospital da terra de Anita: “Eu tinha acabado de entrar de férias e meus tios estavam por aqui. Na véspera do retorno deles para Brasília, me convidaram para passar uns dias com eles. Eu aceitei e assim partimos, à bordo de um fusca, já no dia seguinte”.

Ao chegar lá, Dorza acompanhou o casal em uma festa de aniversário: “Sempre fui muito expansiva. Adorava conversar sobre os mais diversos assuntos do país. Na festa, conheci um um lagunense que já estava radicado em Brasília, trabalhando no governo e que precisava de uma secretária de confiança. Recebí a proposta para fazer um teste para aquela vaga. Assim, dias depois, retornei a Laguna, pedi minhas contas e fui fazer minha vida na capital do país”.

Corajosa e destemida, sem medo do que poderia enfrentar, ela construiu sua trajetória profissional e pessoal no decorrer dos 28 anos que lá viveu: “Fui muito feliz em Brasília. Lá conheci o pai do meu filho, casamos e ainda cresci muito profissionalmente. Consegui uma excelente vaga na Varig e trabalhei por anos. Comecei na central de reservas e encerrei minha carreira na área como assessora parlamentar, no escritório que a empresa tinha no Palácio do Planalto”.

Apesar de aposentada, Dorza ainda recebeu propostas de emprego. E assim, por alguns anos, dedicou seu conhecimento a empresas como a Gol, Azul e WebJet: “Fui feliz lá, mas admito que sempre alimentei a ideia de voltar a morar em minha terra natal. Costumo dizer que namorei muito Laguna antes do meu retorno oficial. Comecei a procurar apartamento, durante minhas vindas à cidade, e assim, em torno de 15 dias, vendi o que tinha em Brasília, pedi a saída do trabalho e aqui estou”.

O tempo ocioso nunca fez parte do seu dia a dia. A cerca de dois anos, recebeu a proposta da então sócia, para investirem em algo novo na cidade: “Surgiu a ideia de montarmos uma lavanderia. Assim, de início, criamos o espaço com cara e coragem. No decorrer do tempo, acabei seguindo sozinha no trabalho, mas nunca pensei em desistir”.

Nova no ramo, Dorza foi ganhando a clientela: “Sou muito detalhista. Procuro fazer com perfeição tudo o que me proponho. Vi um nicho de mercado a ser explorado e fui aos poucos conquistando meu público. Hoje, além do atendimento às peças de roupa, recebo também grandes demandas de hotéis. É algo que não havia imaginado, mas, que no momento me faz feliz”.

Sobre o que mais lhe satisfaz em seu dia a dia, aponta: “O feedback do cliente é o que há de melhor. Muitas peças vem com manchas difíceis de serem retiradas. Aos poucos, vou com muita delicadeza, trabalhando os fios, deixando de molho nos produtos, até atingir o resultado que busco. Minha meta é entregar um serviço de excelência”.

Feliz com o rumo que a vida tomou, faz planos para o futuro: “Sou muito feliz com tudo que tenho. Conheci muitos países e conquistei tudo que sonhei. Ainda tenho muita disposição e espero ter saúde para continuar empreendendo e oferecendo um serviço diferenciado e de qualidade aos lagunenses”.