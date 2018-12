É entre pincéis, batons, bases e muitos outros produtos do universo da maquiagem, que a profissional em destaque dessa edição passa grande parte dos seus dias. Atuando como maquiadora há um ano, Maria Eduarda Kfouri, ainda na infância, sonhava em um dia ser médica veterinária, mas com o passar dos anos, o interesse pelo ramo da beleza, acabou levando a focalizada a fazer uma nova escolha.

Filha de Maria Letícia Cardoso e Ronaldo Kfouri Junior, a lagunense conta aos leitores um pouco sobre sua rotina: “Acordo por volta das seis horas. Vou para academia, retorno para casa, me arrumo e sigo para o salão. Começo no período da manhã e fico até o fim do dia”.

Quando questionada sobre o que há de melhor na atividade que desempenha, Maria Eduarda pontua: “Meu trabalho me dá a possibilidade de realçar a beleza da mulher. O que há de tão fascinante, é também o maior desafio, afinal meu principal objetivo é ver a cliente sair satisfeita, feliz com o resultado do meu serviço. Também não posso deixar de citar a convivência com os meus colegas, é muito boa e fazem meus dia ainda melhor”.

Como único dissabor da profissão, a maquiadora cita a intensa carga horária: “Não tenho hora para sair do salão. Dependendo do movimento, não paro durante o horário de almoço e sobram poucos dias de folga”.

Casada com Humberto, para o ano de 2019, buscar cada vez mais cursos e especializações é sua meta principal: “Quero me consolidar na profissão que escolhi. Para isso, é preciso muita dedicação e estudo”, finaliza.