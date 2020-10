Natural de Crato, no Ceará, Maria Isadora Alves Silva trabalha no atendimento de uma papelaria no Mar Grosso. Filha de dona Cecília Alves e de “seo” Afonso Luís da Silva, a focalizada conta aos leitores do JL um pouco mais sobre sua rotina e seus planos para o futuro.

Estudante do Ensino Médio, a jovem revela como surgiu a oportunidade do primeiro emprego: “Há cerca de dois anos tive a chance de começar na papelaria. Nunca me imaginei trabalhando na área, mas me identifiquei muito e vi que era algo que daria certo. Hoje posso confirmar que amo o que faço”.

Sobre o que mais lhe agrada na atividade que desempenha, aponta: “Lidar com o público. A maior parte das vezes trabalho com pessoas que me incentivam, me alegram e me fazem ter um dia maravilhoso, o que desperta cada vez mais um sentimento de amor por meu serviço”.

Se o assunto são os desafios enfrentados na rotina profissional, elenca: “Sou muita perfeccionista e gosto de oferecer o meu melhor para os clientes que atendo. É um grande desafio superar todas as minhas expectativas e as do público. Na maior parte das vezes creio eu, consigo, e isso é o que me motiva cada vez mais”.

Entre os requisitos para o sucesso no atendimento ao público, Isadora avalia os que considera essenciais: “Uma boa comunicação, capacidade e facilidade em solucionar problemas, paciência e simpatia. Acho que são os pontos necessários”.

Para o futuro, cursar Direito e ter sua casa própria são alguns dos planos: “Sempre sonhei em trabalhar fora, fazer uma faculdade, exercer a minha profissão”.

E como nem tudo é apenas serviço, nas horas de folga a profissional procura curtir o tempo vago se dedicando aos seus hobbies prediletos: “Gosto de passar um tempo com minha família, descansar, assistir, e também estudar, para nunca perder o foco”.