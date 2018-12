Já diz o ditado que o fruto não cai longe do pé. E Maria Motta dos Santos é um exemplo da análise em questão. Lagunense, filha de dona Eva e de “seo” Ronaldo, a focalizada buscou inspiração nos vários exemplos da família para fazer sua escolha profissional:”Tenho muitos familiares que atuam na Pedagogia, inclusive minha madrinha, Raquel, que é um grande exemplo pra mim. Me auxilia, tira minhas dúvidas e até me dá dicas e conselhos sobre como fazer para me aprimorar cada vez mais”.

Há três anos na área, com a conclusão do Magistério em educação infantil e séries iniciais e atualmente cursando Pedagogia, Maria aponta o que é essencial para quem lida diretamente com as crianças: “É preciso responsabilidade, equilíbrio emocional e estar aberta às mudanças. A dedicação constante leva ao aprimoramento”, avalia.

Dona de uma rotina intensa, a noiva de Diego concilia os estudos com o trabalho e a busca por uma vida mais saudável: “Acordo por volta das seis e já saio para caminhar. Volto para casa, me arrumo e sigo para escola. No fim do dia sigo para a faculdade. Agora com as férias, o ritmo está mais tranquilo, o que me possibilita chegar em casa mais cedo, jantar com a família, ler um livro ou assistir a um filme”.

Quando questionada sobre o que mais lhe realiza na atividade que desempenha, pontua: “O carinho dos alunos não tem preço. Participar do aprendizado e do dia a dia de cada um deles, crescer diante dos desafios e passar pelas situações saindo ainda mais forte e capaz, também é algo que considero de grande importância”.

O encerramento do ano e a despedida das crianças é um dos únicos pontos negativos: “Me apego demais e no término do ano letivo me bate uma tristeza em saber que não terei mais o convívio diário com aqueles alunos”.

Para o futuro, estudar e casar são seus principais objetivos: “Assim que concluir a faculdade, pretendo continuar buscando especializações. Não quero parar de estudar nunca. A busca por conhecimento precisa ser constante. Também pretendo finalizar minha casa, casar com meu noivo e continuarmos com nossa união, baseada em muito respeito e companheirismo”.