Mário Emilio Remor

★15/06/1907

✝06/12/1997

Tributo mais do que merecido a um grande empreendedor que ainda hoje faz falta à terra de Anita. Mário Emílio Remor, nascido em 15 de junho de 1907 em Rio Jordão, então pertencente a Urussanga. Aos oito anos foi para Nova Veneza e dali para Laguna, quatro anos depois. Jovem, com 16 anos de idade, com três companheiros, em abril de 1924, como escoteiro fez um raid à pé até o Rio de Janeiro, na ocasião, capital da República, levando mensagem de Laguna ao presidente da República, reivindicando obras na barra da cidade juliana. No retorno à terrinha, inclusive trazendo um livro doado pelo governador de São Paulo sobre a Guerra do Paraguai, foi agraciado com uma medalha, em reconhecimento aos serviços prestados. No esporte, foi remador do Clube de Natação e Regatas Lauro Carneiro, conquistando várias medalhas em disputas realizadas aqui, Florianópolis e em Blumenau. Era casado com Cerize Pinho Rollin, com quem teve os filhos Mário José, Paulo, Roberto e Maria Amábile. Trabalhou na firma A Remor & Cia. Ltda, empresa de exportação e importação.Em seguida, fundou com seu irmão, a empresa Remor & Irmãos, atuando com exportação e até construindo um moinho de farinha de mandioca. Mas a vontade de fazer a cidade crescer, continuou, constituindo em 1956, a firma individual Mário Remor, também de exportação de cereais, além de ser acionista da Empresa de Navegação Santo Antônio. Fez parte dos Vicentinos, (entidade assistencial que seu pai, Apolônio, foi um dos fundadores), de 1921 a 1997, quando faleceu. Foi sócio de todas as sociedades recreativas e de instituições de caridade. Aposentado em 1966, veio a falecer em 6 de dezembro de 1997.