Na semana em que lembramos os mestres, nada mais justo do que focalizarmos uma representante da área. Aos 64 anos, natural de Pindamonhangaba, SP, Marli Aparecida Salum Benjamin Melillo marcou e – ainda marca – a trajetória de seus alunos em seus 38 anos dedicados à Educação.

Formada pela Universidade de Taubaté em Ciências Físicas e Biológicas e Biologia, a filha dos saudosos Naza e Azemir, recorda como tudo começou: “Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Iniciei a carreira logo após o estágio obrigatório e dali pra frente segui na educação. Acredito que nasci querendo ser professora, admirava as que tive e as respeitava muito pelo que elas significavam em minha vida, ou seja, a chance da realização de um sonho”.

Casada com Paulo Sérgio, mãe de Paulo, Larissa e Marcelle e avó coruja de Maria Laura, a quem define como a pessoa que traz alegria e revigora suas forças, ela aponta o que a educação tem de melhor em seu ponto de vista: “A oportunidade de transformar as pessoas em melhores do que elas já são e mostrar outras possibilidades de escolhas para a busca da felicidade”.

Sobre o que atual momento e a rotina das aulas online deixará como experiência, avalia: “Atualmente não estou trabalhando em sala de aula, mas acompanho a demanda dos colegas e sei que estão se esforçando para oferecer o melhor que podem. Acredito que depois que tudo isso passar, ficará como aprendizado que somos capazes de nos adaptar às mudanças, somos resilientes”.

Tendo como inspiração e lema de vida a frase de Antoine Saint Exupery, autor de O Pequeno Príncipe, com a máxima de que “Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas”, Marli procura dedicar o tempo livre na prática de meditação, caminhadas e ficar com a família: “Você pode dar a dimensão que quiser e puder, depende das suas conquistas”.

Quando o assunto é Laguna, a paulista de nascença, mas lagunense de coração, manifesta seu amor pela cidade: Gosto muito de morar aqui. É uma terra que nos proporciona a oportunidade de viver uma vida tranquila”.