A busca por alguém capacitado na instalação de aparelho de ar condicionado e a dificuldade de encontrar profissionais na cidade, despertou no lagunense Marlon da Silva Castro a vontade de investir no ramo. Passados quatro anos da decisão de seguir na área, o focalizado se considera satisfeito com a decisão tomada.

Filho de dona Madalena e de “seo” Messias, o profissional recorda como tudo começou: “Na época eu e minha esposa tínhamos um mercado. Em determinado momento, busquei por alguém que trabalhasse com ar condicionado e vi o quanto deu trabalho. Naquele mesmo momento me deparei com um segmento que Laguna carecia. Decidi me capacitar e assim comecei a atuar no ramo. Os conhecimentos que fui adquirindo, somado ao dia a dia, só ajudaram a me consolidar ainda mais na atividade”.

Casado com Marichen, com quem tem a filha Hellen, sua rotina inicia por volta das sete horas da manhã: “Acordo, tomo meu café e sigo para cumprir a agenda do dia. Atendo cerca de seis clientes até o começo da noite. O tempo em cada residência muda de acordo com o serviço. Em alguns realizo instalação de aparelhos, em outros faço reparos e manutenção”, explica.

Quando questionado sobre o maior desafio na atual profissão, avalia: “Ter dinamismo o suficiente para lidar com a crise. Oportunidade existe para todos, mas é preciso estar preparado para momentos em que o volume de trabalho não é tão grande. No inverno, por exemplo, atuo na parte de higienização e limpeza dos aparelhos”.

Nas horas de folga, Marlon procura descansar, mas não abre mão de se dedicar aos seus passatempos: “Gosto de me dedicar a minha filha e minha esposa. Quando sobra um tempinho, pratico tiro esportivo”.

Se o assunto é Laguna, ele se mostra apaixonado pela cidade, mas não deixa de manifestar sua opinião sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento: “Já morei alguns anos em Videira, mas definitivamente não há lugar como a nossa terra. Adoro viver aqui. Claro que temos muito o que crescer. No meu ponto de vista, é preciso investir na infraestrutura devida para o turismo, assim como fomentar a vinda de empresas e novos investimentos”, finaliza.