Maternidade – Moradora de Laguna cria E-book para ajudar os pais no processo de desfralde

A pandemia proporcionou novos projetos profissionais na vida da professora Samia Martignago Dagostin Daros. Formada em Pedagogia com especialização em Educação Especial e Libras, com 13 anos de carreira, a ideia de desmistificar a fase da retirada das fraldas surgiu durante uma conversa com uma amiga: “Ela acendeu essa luz sobre o tema e eu me empolguei na hora. Muitos pais ficam frustrados por não conseguirem ou por passarem por muita dificuldade. Foi aí que pensei que poderia reunir um material que desse um suporte, através de esclarecimentos, observações e muitas dicas para essa etapa”.

Professora do Infantil 2, Samia lida diretamente com essa transição na sala de aula: “Até antes da pandemia, a faixa de idade com quem eu lidava de forma presencial, eram crianças que estavam justamente passando por esse momento. E o retorno sempre foi muito positivo, pois o lúdico está muito presente e é brincando que esse processo acontece”.

Para aquisição do livro virtual “Tchau Fraldinha”, basta acessar o link pela bio na conta do Instagram de Samia (@samiadaros). É possível comprar também um kit desfralde, que consiste em um material lúdico, que trás ainda mais diversão para esse importante momento da vida dos pequenos.