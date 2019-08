O universo do Direito sempre encantou o lagunense Matheus Carpes Lameira. Aos 31 anos, filho de dona Sonia e de “seo” Atanazio Mario Lameira, o focalizado que possui especialização em Direito Previdenciário, recorda como sua trajetória profissional aconteceu: “Após a formatura, fui incentivado pelo meu pai e por minha esposa, a montar o meu próprio escritório. Logo no meu primeiro ano de trabalho, comecei a fazer diversas parcerias com o Dr. Thiago Furtado de Melo Oliveira. Assim, devido a interação e a amizade com o colega, formalizamos nossa sociedade e abrimos, já no ano seguinte, outro escritório, na cidade do Rio de Janeiro”.

Pós Graduado em Direito Previdenciário pelo CESUSC, atuando com grande demanda nas áreas Empresarial, de Família e Previdenciário, Matheus conta aos leitores um pouco do seu dia a dia: “Acordo por volta das 7 horas, arrumo meus filhos, sirvo o café da manhã, brinco um pouco com eles e os levo para escola. Depois, chego ao escritório e geralmente realizo atendimentos até as 11h30. Almoço na casa da minha mãe e retomo os trabalhos no período das tarde, a partir as 13h30, onde normalmente tenho audiências e atendimentos até as 17h. Busco meus filhos no colégio e vou para a casa. Lá, dou a janta e esperamos minha esposa chegar do trabalho para tomarmos um café, darmos banho nos pequenos e para prepará-los para dormir”.

Casado com Stella, pai de Rafael e Vítor, ele cita o que mais lhe encanta em sua profissão: “O que tem de melhor é o inesperado, pois sempre me deparo com casos inéditos e clientes singulares que impedem de ter uma rotina repetitiva”, avalia.

Sobre o maior desafio, pontua: “Acredito que o maior deles seja o de sempre atender as expectativas dos clientes, pois apesar dos esforços há casos que fogem da minha alçada e o resultado almejado pelo cliente não depende exclusivamente dos meus serviços”.

Nas horas de folga, é focado no descanso e nos momentos de lazer com os filhos e na esposa, que ele procura repor as energias: “Assisto filmes, séries, brinco com os meus filhos e passeio com a família”.

Para o futuro, planos são focados na carreira e no bem estar dos que os rodeiam: “Meus projetos são sempre o aprimoramento pessoal e profissional, procurando sempre ser uma pessoa melhor a cada dia, para poder dar apenas o melhor de mim para os filhos e minha família”.