Matrículas para o Colégio Militar

Uni

Enquanto em Florianópolis, a imprensa e o povo destacam o sucesso do Folianópolis, praticamente ignorando o que aconteceu de negativo em seu redor, aqui tem gente falando mal do UNI SPRING BREAK, que rolou na praia do Mar Grosso no fim de semana, reunindo um público superior a 8 mil pessoas e claro, injetando muitos recursos em nossa economia. “Mas sempre vai ter gente para reclamar de tudo”, disse um morador do Mar Grosso, acrescentando que o evento foi um sucesso, e melhor, sem dinheiro do poder público. Na verdade, o que aconteceu de ruim (brigas e agressões) foi fora do evento, que aliás “não registrou nenhuma ocorrência de briga dentro do espaço”, como informou a organização que ressaltou “o brilhante e dedicado trabalho das forças policiais, que garantiram a segurança de todos os participantes do evento, contribuindo de forma decisiva para seu sucesso”. A registrar que os mais de oito mil estudantes do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e claro, de Santa Catarina, foram transportados por 150 ônibus, lotando a rede hoteleira daqui e até de cidades vizinhas, além de muitas casas e apartamentos, logo movimentando todos os setores de nossa economia, muito mais que o carnaval. Lembrando que a Polícia Militar fez o que tinha de fazer, não havendo qualquer exagero, como algumas pessoas quiseram ou falaram. E que venha 2020, 21, 22, 23…

Avaliação

Na tarde de 4ª feira, 20, a prefeitura promoveu uma avaliação do evento, com grande participação popular, e, salvo algumas poucas manifestações contrárias, a grande maioria se posicionou favorável. E convenhamos: a praia(parte dela apenas), tem uma extensão muito grande e até consegue atender a todas as pessoas, inclusive as que querem dar caminhadas. Falaram também sobre o foguetório. Espera aí, foram apenas três dias. Gente, estamos em 2019. Logo…

Ponte Hercílio Luz: Moreira lembra de Raimundo Colombo e de Luiz Henrique

Para o nosso sempre governador Eduardo Moreira, é bom lembrar que a determinação de concluir a reforma da ponte Hercílio Luz, em nossa capital, deve-se ao ex-governador Raimundo Colombo (PSD), que rompeu o contrato com a empresa ganhadora da licitação, que não tinha condições de executá-la. Ele é de opinião que deve-se reconhecer também o mérito do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que conseguiu com o Dnit, em 2003, a elaboração do projeto que permitiu com seriedade, iniciar de forma técnica a recuperação do belo cartão postal da Ilha Capital. A saber que a reabertura foi anunciada pelo governador Carlos Moisés para o dia 30 de dezembro.

Madre Benvenuta

Denominação de importante rua, em nossa capital, é bom lembrar que a Madre Benvenuta, cujo nome verdadeiro era Elizabeth Rolling, por cinco anos residiu em Laguna, sendo a primeira diretora do nosso Colégio Stella Maris, (que está aí firme e forte, liderando os estabelecimentos de ensino em toda a região), de 1911 a 1916, indo depois para Tubarão e dali voltando para Florianópolis, onde, antes, em 1898, foi uma das fundadoras e professoras do Colégio Coração de Jesus, da ilha.

Nascida na Alemanha, a maior parte de sua vida dedicou à instrução e educação de jovens, além de muito contribuir com obras de caridade, especialmente na capital catarinense, onde faleceu aos 73 anos, exatamente no dia 8 de outubro de 1949.

Matrículas para o Colégio Militar

Provavelmente ainda hoje,22, poderá ser conhecida a data de lançamento do edital para matrículas no Colégio Militar de Laguna. Serão 70 vagas para alunos do 6º ano (11-13 anos), com 50% das vagas para filhos de policiais militares e os outros 50% para o público externo, através de sorteio. A lembrar que o decreto que criou o núcleo do Colégio Militar em nossa cidade, foi assinado pelo sempre governador Eduardo Pinho Moreira e publicado no Diário Oficial de SC em 28 de dezembro de 2018.