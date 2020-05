Está aí um lagunense dos mais ligados ao padroeiro Santo Antônio, contribuindo voluntariamente com a paróquia, hospital e outras entidades de grande importância para a cidade. Falamos de Maurício de Paula Carneiro, nascido em 8 de junho de 1946, filho de dona Lisete e de Jacy de Paula Carneiro, ambos de saudosa memória. Fez os estudos na Escola Comendador Rocha, Ginásio Lagunense e na então Fucri, hoje Unesc, de Criciúma. Profissionalmente atuou no Cine Teatro Mussi, Tecidos João Mussi e depois na Telesc, onde se aposentou. Católico praticante, é membro das Irmandades do Senhor dos Passos e do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio dos Anjos, onde por dez anos exerceu o cargo de provedor. Devoto de Santo Antônio, com o apoio de amigos, construiu em Mato Alto, ali na entrada da cidade, uma igreja para São Francisco de Assis. Entre as atividades que desenvolveu, destaque para as de diretor do Hospital de Caridade de Laguna, além de presidir a Ação Comunitária Social e Cultural de nossa terra, Caep da Matriz. Casado com Ângela (Pereira), tem três filhos: Emerson, Patrícia e Mauricio, dos quais fala com muito orgulho, assim como dos netos Emerson e Isadora. Adora estar com a família, ouvir músicas de Roberto Carlos, torcer pelo Flamengo e ter muitos amigos. Muito ligado a Igreja Matriz, diz que gostaria de ver um mundo melhor, sem discriminação e violência, torcendo para que a juventude de hoje, acredite em um futuro melhor.