A redação do JL foi procurada pela lagunense Alexandra com uma sugestão de pauta que envolve superação e muito amor. Seu namorado, Maurício Oliveira Domingos, de 32 anos, está prestes a conquistar um feito inédito na região: é o primeiro deficiente auditivo a se formar no curso de Engenharia Civil pela Unisul, no campus de Tubarão. Com formatura marcada, ele conta aos leitores, um pouco mais sobre as dificuldades enfrentadas, as razões que o levaram a não desistir e que o fizeram uma pessoa ainda mais forte.

Filho de dona Fátima e “seo” Eloir, o focalizado é um surdo oralizado, isto é, compreende o que as pessoas falam através da leitura labial e contou com apoio profissional durante todo curso: “Tive com o acompanhamento de uma professora intérprete de Libras, que muito me ajudou nesta caminhada. Conquistei nota máxima no TCC, no qual abordei o tema sistemas fotovoltaicos em residências e sempre atingí notas acima da média durante todo o curso”.

Apesar do vasto currículo, com experiência em grandes empresas como a Itagres, Alcoa e Disauto, o pai de Theo vivencia uma nova barreira a ser ultrapassada: a falta de oportunidade. “Infelizmente ainda sinto um preconceito por parte dos contratantes. É preciso quebrar esse paradigma, afinal sou uma pessoa qualificada e estudada e mereço uma vaga no mercado de trabalho”.