Uma proposta de moda consciente e sustentável. Essa é a ideia da jovem empresária Mayara Rosa Fernandes. Com a criação da marca Mindy, focada no vestuário feminino, a filha de Jaqueline e José Neves Fernandes, propõe uma nova forma de consumo.

Aos 29 anos, casada com Fernando, mãe de Caio, ela conta como surgiu a ideia: “Sou formada em Direito, cheguei a trabalhar por três anos na área, mas com a chegada da maternidade e do cenário da pandemia, decidí mudar e apostar em um recomeço profissional. A Mindy nasceu da união do amor pela moda, pela natureza e a vontade de fazer a diferença no mundo”.

Utilizando de mão de obra local, Mayara começou sua coleção focada não apenas nas vendas, mas no produto em si: “O objetivo é focar em moda sustentável, com um baixo impacto ambiental, já que essa indústria é uma das maiores poluidoras do nosso planeta. As peças criadas tem como base a atemporalidade, qualidade e sustentabilidade”.

Com uma rotina dividida entre o trabalho, a casa e a família, ela aponta aquele que considera seu maior desafio: “Planejar a longo prazo, pois diariamente tenho que estudar e me atualizar das notícias para assim conseguir ver além do presente e pensar no futuro do negócio”.

Quando o assunto é Laguna, manifesta sua opinião e anseios para cidade: “Me criei aqui e neste lugar estou formando minha família e construindo meu negócio. Laguna tem uma história linda, de luta e conquista, além de belezas naturais sem igual. Temos o pôr do sol mais lindo do mundo. Para o nosso desenvolvimento, acredito que falte um pouco mais de abertura do poder público, para ouvir os anseios da população e também incentivo para os empreendedores”.

Como nem tudo é trabalho, nas horas de folga, a focalizada procura dedicar seu tempo a família: “Sou bem caseira. Amo ficar com a família e principalmente brincando com meu filho”.