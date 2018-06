“Memória sepultada”

Inaugurado em 22 de agosto de 1965 com o filme “O Espadachim Vingador”, o Cine Roma, juntamente com o Cine Mussi, era parte fundamental da rede de relações interpessoais que aconteciam nas noites do centro de Laguna. Com sua arquitetura em estilo Art Déco, a edificação chega ao ano de 2018 extremamente descaracterizada, apesar de se manter viva na memória da população lagunense. É importante que saibamos reconhecer que há outros valores além do valor arquitetônico da edificação, hoje questionado.

Apesar de mais humilde que o imponente Cine Mussi, o Cine Roma não ficava para trás quando se tratava de entreter seus espectadores, e os lagunenses garantem que as idas às sessões eram diversão certa. Juntos, o Cine Roma e o Cine Mussi davam suporte à rede de relações que aconteciam nas noites do centro de Laguna, mas diferente do Cine Mussi, o Cine Roma em si tem um valor mais sentimental para as pessoas que o frequentavam. Muitos contam que foi lá que seus pais se conhecerem e era lá que iam para namorar, mesclando a história do cinema de Laguna com suas próprias histórias.

Além disso, o fundador do Cine Roma, Epiphânio Joaquim Nunes Medeiros, tinha por costume deixar as crianças que não tinham dinheiro para pagar a entrada, acessar de graça a sala para assistir aos filmes que ali eram exibidos, tendo o importante papel de dar acesso à cultura e lazer à essas pessoas que eram frequentemente esquecidas pelo poder público, principalmente na época. Ainda, os valores das entradas às sessões do Cine Roma eram significativamente menores que os valores cobrados nos espetáculos do Cine Mussi. Desta forma, o Cine Roma caiu no gosto popular e se tornou o cinema da população menos abastada de Laguna, mas apesar da grande importância desta edificação, atualmente muitos nem sabem sua localização e seu estado atual, o que torna evidente a degradação não só da edificação, mas também da memória do Cine Roma.

Ao longo do tempo a sala passou por diferentes usos comerciais, que acabaram por descaracterizar o imóvel, e este chega a atualidade irreconhecível, o que contribui para o esquecimento da importância do Cine Roma. A sala quase que desapareceu com o tempo, e hoje passa despercebida no cotidiano do cidadão do município. E você, caro leitor? Sabe onde fica esta edificação tão importante para a história lagunense?

Por Luana Fernandes e Luís Eduardo Candeia, do curso de Arquitetura e Urbanismo, da Udesc.